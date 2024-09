State of Play – September Edition offiziell angekündigt – 20+ Spiele werden gezeigt [Update]

Sony hat offiziell das nächste State of Play Event angekündigt, das am morgigen Dienstag, dem 24. September, stattfinden wird. Fans von PlayStation können sich auf eine über 30-minütige Präsentation freuen, die spannende Neuigkeiten und Updates zu mehr als 20 kommenden PS5- und PS VR2-Titeln bietet.

Im Mittelpunkt des Events könnte die seit Tagen heiß diskutierte PS5 Pro stehen, die Entwicklern die Möglichkeit bietet, die volle Leistungsfähigkeit der Konsole zu demonstrieren. Studios aus aller Welt werden zahlreiche neue Spiele vorstellen und Updates zu bereits angekündigten Projekten geben. Besonders im Fokus stehen dabei Titel wie Resident Evil 9, das Remaster von Horizon Zero Dawn sowie eine native PS5-Version von Days Gone. Dabei dürfte der Schwerpunkt vor allem auf Third-Party-Inhalten liegen, während die großen Blockbuster-Titel von Sony, auf die alle gespannt warten, vermutlich weiterhin in der Schublade bleiben.

Hier kann man den State of Play sehen

Das Event beginnt um 15:00 Uhr PT / 18:00 Uhr ET, was in Mitteleuropa der 25. September um 00:00 Uhr MESZ entspricht. In Japan startet die Übertragung um 07:00 Uhr JST. Interessierte können das Event live auf Sonys offiziellen YouTube- und Twitch-Kanälen verfolgen. Die Präsentation wird sowohl auf Englisch als auch auf Japanisch ausgestrahlt, um ein weltweites Publikum anzusprechen – auch wenn die Uhrzeit in Europa für viele nicht ideal ist, um das Event bequem mitzuverfolgen.

In den vergangenen Jahren hat sich State of Play als wichtiger Kanal etabliert, um PlayStation-Spieler über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Auch dieses Mal erwarten Fans viele Überraschungen und tiefere Einblicke in die nächsten Spiele-Highlights, die auf der PS5, PS5 Pro und PS VR2 erscheinen werden.

[Update] Ein potenzieller Leak möchte angeblich schon die Spiele kennen, die gezeigt werden sollen. Allerdings ist dieser mit äußerster Vorsicht zu genießen, da einige Angaben darin, wie die Laufzeit von 50 Minuten, bereits widerlegt sind. Persönlich eingeschätzt klingt die Liste auch schon zu gut, um wahr zu sein.