Monster Energy Supercross 25 mit erstem Teaser angekündigt

Milestone und Feld Motor Sports, Inc. haben kürzlich auf einem Event am Las Vegas Motor Speedway den ersten Teaser-Trailer zu Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game veröffentlicht. Zwei Jahre nach dem letzten Teil der beliebten Serie verspricht die neue Version, Supercross-Fans das bisher realistischste und mitreißendste Rennerlebnis zu bieten. Damit endet auch der Support für die Last-Gen-Konsolen, die auf den Titel verzichten müssen.

Der heutige Teaser gibt einen Einblick in die von Grund auf neu entwickelte Version des Spiels, bei der Spieler die einmalige Möglichkeit erhalten, die aktuelle Supercross-Saison live nachzuerleben. Zum ersten Mal können sie parallel zur realen Meisterschaft mit den offiziellen Fahrern, Strecken und Motorrädern der Saison 2025 antreten. Diese innovative Funktion hebt laut Milestone das Spiel auf ein neues Level, indem es den Spielern erlaubt, das Rennen im selben Rhythmus wie die tatsächlichen Wettbewerbe zu erleben.

Monster Energy Supercross Action mit der Unreal Engine 5

Eine der herausragenden Neuerungen von Monster Energy Supercross 25 ist der Einsatz der Unreal Engine 5, die für atemberaubende Grafik und ein revolutionäres Physiksystem sorgt. Dies verspricht ein bisher unerreichtes Maß an Realismus und Simulation im Bereich des Rennspiels. Besonders hervorgehoben wird das neue dynamische Terrain Deformation System, das auf vielfachen Wunsch der Community integriert wurde. Mit diesem Feature verändern sich die Strecken während des Rennens dynamisch: Erde türmt sich auf, Spurrillen formen sich, und Kurven passen sich den Bewegungen der Fahrer an. Diese sich ständig entwickelnden Streckenbedingungen machen jedes Rennen einzigartig und stellen selbst erfahrene Spieler vor immer neue Herausforderungen.

„Wir freuen uns sehr, endlich Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game ankündigen zu können“, erklärte Sebastiano Stefanetto, Game Director. „Dieses Kapitel der Serie ist das Ergebnis harter Arbeit und kontinuierlicher Weiterentwicklung. Wir haben die Rückmeldungen unserer Community genau beachtet und das Spiel so gestaltet, dass es die spektakulärste und intensivste Erfahrung bietet, die wir je geschaffen haben.“

Die Entwickler sind überzeugt, dass das neue Spiel nicht nur eingefleischte Fans, sondern auch neue Spieler begeistern wird, wenn Monster Energy Supercross 25 für PS5, Xbox Series X|S und PC erscheint.