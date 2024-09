Dead Rising: Capcom fragt nach mehr Deluxe Remaster und Remakes

Neben „Dead Rising“ werden auch andere beliebte Titel wie „Lost Planet“, „Devil May Cry“, „Power Stone“, „Resident Evil“, „Onimusha“, „Darkstalkers“ und „Okami“ in die Umfrage aufgenommen. Die Spieler werden gebeten, anzugeben, welche dieser Spiele sie sich als Deluxe-Remaster am meisten wünschen würden.

Wenn man etwas in dieser Generation vermisst, dann sind es neue Remaster-Auflagen. Manchmal sind sie willkommen, wie im Fall von Dead Rising, manchmal aber auch etwas überflüssig, wie beim potenziellen Horizon Zero Dawn Remaster . Capcom lotet das Interesse nach dem Dead Rising Deluxe Remaster jedenfalls weiter aus und möchte wissen, welche Marken die Fans ebenfalls gerne sehen würden?

