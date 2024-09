Ubisoft: Ghost of Yōtei und Assassin’s Creed Shadows können erfolgreich koexistieren

In der Welt der Videospiele ist es nichts Neues, dass ähnliche Titel gleichzeitig auf den Markt kommen. Entscheidend ist am Ende oft die Qualität, und Ubisoft scheint fest entschlossen, mit Assassin’s Creed Shadows ein beeindruckendes Spielerlebnis zu bieten, das sich von der Konkurrenz abhebt.

Die Veröffentlichung von Assassin’s Creed Shadows war ursprünglich für November 2024 geplant, wurde jedoch auf den 14. Februar 2025 verschoben . Ubisoft erklärt, dass die zusätzliche Entwicklungszeit dazu genutzt werde, das Spiel zu perfektionieren und das hohe Versprechen an die Spieler einzulösen. Gleichzeitig wird das Season-Modell überarbeitet, was maßgeblich zur Verschiebung beigetragen haben dürfte.

Auch Frederick Duguet, der CFO von Ubisoft, betonte, dass die Qualität des Spiels oberste Priorität habe. Er erklärte, dass sich das Team von Ubisoft darauf konzentriere, Assassin’s Creed Shadows so gut wie möglich zu entwickeln und zu optimieren. Besonders die Tatsache, dass das Spiel zwei Protagonisten – Yasuke und Naoe – mit jeweils unterschiedlichen, sich ergänzenden Spielstilen biete, sei ein zentrales Merkmal des Spiels. Diese Mechanik, kombiniert mit der faszinierenden Kulisse des feudalen Japans, solle für ein unverwechselbares Spielerlebnis sorgen und Ghost of Yōtei unterscheiden.

Immer wieder kommt es vor, dass recht ähnliche Videospiele fast zeitgleich erscheinen und um die Gunst der Spieler konkurrieren. Ein aktuelles Beispiel dafür ist das kommende Aufeinandertreffen von Ghost of Yōtei und Assassin’s Creed Shadows, die beide im Jahr 2025 erscheinen werden. Diese Konkurrenzsituation wirft natürlich die Frage auf, ob eines der Spiele dadurch benachteiligt werden könnte, insbesondere da beide in einem ähnlichen historischen Kontext spielen – dem feudalen Japan.

What do you think?