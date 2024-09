Ghost of Yōtei von Sucker Punch und Sony enthüllt

Statt „Ghost of Tsushima 2“ wird es „Ghost of Yōtei“, das Sucker Punch und Sony beim State of Play angekündigt haben. Das Action-RPG erscheint 2025 und ist der erste große Titel von PlayStation, der nach einer gefühlten Ewigkeit erscheint.

Mit der Entwicklung von Ghost of Yōtei verfolgt Sucker Punch das Ziel, die bewährten Elemente von „Ghost of Tsushima“ zu bewahren und gleichzeitig eine frische, innovative Erfahrung zu bieten. In der Rolle eines wandernden Kriegers im feudalen Japan bleibt das Spiel den Kernwerten treu: Die Freiheit, in einem wunderschönen Setting zu erkunden und die Geheimnisse einer faszinierenden Welt zu enthüllen. Dabei steht der neue Protagonist, Atsu, im Mittelpunkt einer packenden Geschichte, die die Spieler auf eine emotionale Reise mitnimmt.

Ghost of Yōtei ist eine Neuinterpretation

Im Jahr 1603 begibt sich der neue Ghost Atsu auf eine spannende Reise in die mysteriöse Gegend rund um den Berg Yōtei. Diese Region ist bekannt für ihre weitläufigen Graslandschaften, schneebedeckte Tundren und unerwartete Gefahren, die jeden Schritt unvorhersehbar machen. Atsu, ein geschickter Kämpfer und listiger Stratege, muss nicht nur die Geheimnisse der Landschaft entschlüsseln, sondern auch gegen finstere Mächte antreten, die sein Ziel bedrohen. Die Kombination aus beeindruckender Grafik und fesselndem Gameplay verspricht damit ein einzigartiges Erlebnis.

Auf dem PlayStation Blog erklärt Sucker Punch, dass, statt sich ausschließlich auf Jin Sakai und die Insel Tsushima zu konzentrieren, wurde die Idee des Geistes neu interpretiert. Die Inspiration für die Geistermaske, die Atsu trägt, öffnet die Tür zu einer neuen Legende und einem neuartigen Spielgefühl. Dieses Konzept verleiht dem Spiel eine mystische Dimension, die das Erforschen der Welt noch fesselnder macht. Spieler dürfen sich zudem auf aufregende Begegnungen und Herausforderungen freuen, während sie in die Rolle eines neuen Helden schlüpfen.

Speziell für PS5 Pro entwickelt

„Ghost of Yōtei“ ist das erste Spiel von Sucker Punch, das speziell für die PS5 Pro entwickelt wurde. Dies ermöglicht es dem Entwickler, die grafische Qualität auf ein neues Level zu heben. Die Detailtreue der Umgebung, einschließlich gigantischer Sichtlinien und realistischen Wettereffekten wie funkelnden Sternen und Polarlichtern, wird die Spieler in ihren Bann ziehen. Auch die Bewegungen von Wind und Vegetation wurden optimiert, um eine lebendigere Atmosphäre zu schaffen. Diese Verbesserungen schaffen nicht nur ein beeindruckendes visuelles Erlebnis, sondern bieten auch neue Mechaniken und Gameplay-Elemente, die das Abenteuer bereichern.

Der heute veröffentlichte Trailer gewährt einen ersten Blick auf die neue Welt von Yōtei und die aufregenden Abenteuer, die Atsu erwarten. Doch das ist erst der Anfang: In den kommenden Monaten wird Sucker Punch weitere Einblicke und Details zu Atsus Reise sowie zu den Charakteren und Kreaturen, die sie begleiten, präsentieren. Die Entwickler sind zugleich dankbar für den überwältigenden Erfolg von „Ghost of Tsushima“ und freuen sich darauf, die Fans 2025 in die faszinierende Welt von Ghost of Yōtei zu entführen.

„Ghost of Yōtei“ wird 2025 exklusiv für die PS5 erscheinen und dürfte Fans von Action-Adventure-Spielen in seinen Bann ziehen.