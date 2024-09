Horizon Zero Dawn Remastered offiziell angekündigt

Sony hat während seines State of Play-Events am Dienstag die Veröffentlichung einer überarbeiteten Version von Horizon Zero Dawn angekündigt. Das Spiel wird ab dem 31. Oktober sowohl für die PlayStation 5 als auch für PC erhältlich sein. Laut Sony bietet die Neuauflage „atemberaubende neue Grafik und verbesserte Funktionen“, die sowohl Neulinge als auch Veteranen der Reihe begeistern sollen.

Bereits 2022 kamen Gerüchte über ein mögliches Remaster auf, doch erst in der vergangenen Woche entdeckten mehrere Nachrichtenagenturen eine ESRB-Bewertung für das Remaster auf PS5 und PC. Dies schürte das Interesse der Gamer und bestätigte die lange erwarteten Spekulationen.

Horizon Zero Dawn, das 2017 erstmals veröffentlicht wurde, versetzt die Spieler in die Rolle von Aloy, einer talentierten Jägerin in einer postapokalyptischen Welt, die von mechanischen Kreaturen bevölkert wird. Um zu überleben, müssen die Spieler ihre Feinde mit verschiedenen Waffen wie Bogen und Speer besiegen und dabei taktisches Geschick und Schleichen einsetzen.

Im Jahr 2020 veröffentlichte Sony Horizon Zero Dawn für den PC und brachte 2021 ein Update für die PS5 heraus, das die Bildrate auf 60 Bilder pro Sekunde erhöhte. Mit der bevorstehenden Veröffentlichung der PS5 Pro im November dürfte das Remaster noch beeindruckender aussehen. Die aktualisierte Version des Spiels wird nicht nur technische Verbesserungen bieten, sondern auch neue Inhalte und Gameplay-Elemente, die das Spielerlebnis erweitern.

Horizon Zero Dawn Remastered als kostenpflichtiges Upgrade

Besitzer der Originalversion können für 9,99 Euro auf die überarbeitete Edition upgraden, was es Spielern erleichtert, die neuen Funktionen und die verbesserte Grafik zu genießen, ohne das Spiel erneut kaufen zu müssen. Das Upgrade schließt natürlich die PS5 Pro-Version mit ein.