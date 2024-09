PS5 Pro: Game Line-up Sizzle stellt weitere Spiele vor

Das erweiterte Raytracing bringt den Realismus schließlich auf ein neues Level, indem es Reflexionen, Schatten und hochwertige globale Beleuchtung in atemberaubenden Spielwelten darstellt. Dieses Detail sorgt dafür, dass die Spieler vollständig in die Spielumgebungen eintauchen können, während Spieler faszinierende Storys erleben und herausfordernde Missionen absolvieren.

Zusätzlich bietet die Konsole optimierte Leistungsfähigkeiten, die höhere und konsistentere Bildraten ermöglichen. Dies sorgt für ein seidenweiches Gameplay, das sowohl auf 60-Hz- als auch auf 120-Hz-Displays glänzt. Ein flüssigerer Spielablauf macht nicht nur den Unterschied in Action-Spielen, sondern auch in jedem Genre, das reaktionsschnelles Gameplay erfordert.

Während viele Spieler darauf gehofft haben, dass der heutige State of Play eine PS5 Pro Offensive wird, blieb diese überraschend aus. Lediglich vereinzelte Titel wie Horizon Zero Dawn Remasteted und Ghost of Yōtei von Sucker Punch wurden etwas näher vorgestellt.

