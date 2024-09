PS5 Slim: Chroma Collection taucht die Konsole in einen coolen Metallic-Look

Dieser exklusive Controller wird in begrenzter Stückzahl zu einem Preis von 84,99 $ / 84,99 € / 74,99 £ / 12.480 ¥ UVP erhältlich sein. Die Vorbestellungen starten am 3. Oktober 2024 , und der weltweite Verkaufsstart ist für den 7. November 2024 geplant.

Als Bonus wurde außerdem ein neuer DualSense Controller im Fortnite Limited Edition-Design vorgestellt . Der neue DualSense Wireless-Controller in limitierter Auflage bringt die beliebten Charaktere Fishstick und Peely direkt in eure Hände und lässt euch tiefer in die Welt von Fortnite eintauchen.

Für echte Männer gemacht! Sony hat die Chroma Collection für die PS5 Slim angekündigt, die die Konsole in einen coolen Metallic-Look in drei unterschiedlichen Farben eintaucht.

