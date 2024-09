PS5 Pro ab dem 26. September vorbestellen: Wann? Wo? Alle Infos hier!

Bisher hat Sony noch keine Preisangaben gemacht. Diese werden voraussichtlich am 26. September zum Vorbestellstart bei PlayStation Direct bekannt gegeben und sind schon jetzt begehrte Scalper-Objekte. Die 30th Anniversary Collection kann ebenfalls am 10. Oktober im regulären Handel vorbestellt werden, mit einer Verfügbarkeit ab dem 21. November 2024 .

Vor wenigen Tagen stellte Sony eine umfassende Collection anlässlich des 30. Jubiläums der ersten PlayStation vor. Die gesamte Produktpalette erhält ein frisches Design. So wird die neue PS5 Pro in elegantem Grau erhältlich sein, ebenso wie die PS5 Slim, der DualSense-Controller, der DualSense Edge und das PlayStation Portal.

Ob die Unterschiede allerdings so groß sein werden, dass der Preis gerechtfertigt ist, daran scheiden sich derzeit die Geister . Zum Launch wird nicht ein Titel verfügbar sein, der direkt für die PS5 Pro entwickelt wurde. Stattdessen werden zunächst viele Spiele von einer besseren Auflösung oder Framerate profitieren. Eine Übersicht zu den Launch-Titeln der PS5 Pro gibt es hier . Man kann wohl behaupten, dass auch ein späterer Kauf durchaus Sinn macht, spätestens im nächsten Jahr und Titel wie „GTA VI“, „Assassin’s Creed Shadows“ oder „ Ghost of Yōtei „, das heute für die PS5 Pro angekündigt wurde.

Die PS5 Pro wird als Sonys leistungsstärkste Konsole bisher angekündigt. Das neue Modell erscheint weltweit offiziell am 7. November 2024 . Die Vorbestellungen beginnen am 26. September exklusiv im hauseigenen Direct-Store von Sony. Das wird voraussichtlich ab 10 Uhr MEZ möglich sein. Ab dem 10. Oktober kann die Konsole auch bei regulären Händlern vorbestellt werden.

