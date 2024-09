Vor PS5 Pro Start: PS5 Slim Preissenkung bei zahlreichen Händlern

Die PS5 Slim und die PS5 Pro sind zwei verschiedene Varianten der PlayStation 5, die jeweils unterschiedliche Bedürfnisse von Gamern ansprechen. Die PS5 Slim leichter und dünner, was sie für Spieler attraktiv macht, die eine platzsparende Konsole bevorzugen. Technisch bleibt sie jedoch größtenteils identisch mit dem Standardmodell. Sie unterstützt weiterhin 4K-Gaming, Raytracing und schnelle Ladezeiten dank der SSD. Der Hauptunterschied liegt im Design: Die PS5 Slim bietet die gleiche Leistung in einem kleineren Gehäuse.

Im Vergleich zur kommenden PS5 Pro, die in ähnlicher Ausstattung erheblich teurer sein wird, ist die PS5 Slim weiterhin eine sehr gute Option. Die Preisdifferenz hat jedoch auch Kritik an dem Mid-Gen-Refresh der PS5 Pro ausgelöst, da viele das Preis-Leistungs-Verhältnis hinterfragen, zumal die PS5 Slim weiterhin das Standardmodell sein wird.

Sony startet eine neue Promotionkampagne für die PS5 Slim vor dem Pre-Order-Start der PS5 Pro am 26. September. Die Aktion läuft ab heute, Freitag, bis zum 6. Oktober 2024 und bietet die PS5 Slim zu deutlich reduzierten Preisen an. Die PS5 Slim Digital Edition wird offiziell für 399 EUR angeboten, die Disc Edition kostet 499 EUR. Allerdings unterbieten viele Händler diese Preise, sodass die Konsole bereits ab 369 EUR erhältlich ist.

