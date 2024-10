Metro Awakening – Umfassende Gameplay-Szenen aus dem PS VR2-Ableger

Der Protagonist, ein ehemaliger Soldat, muss sich durch die labyrinthartigen Tunnel kämpfen, um eine alte Prophezeiung zu erfüllen, die die Menschheit retten könnte. Dabei steht er nicht nur vor äußeren Bedrohungen, sondern auch vor seiner eigenen Vergangenheit. Atmosphärisch dicht und packend erzählt, entführt Metro Awakening den Leser in eine Welt, in der Licht und Hoffnung rar geworden sind.

Metro Awakening ist ein dystopisches Abenteuer, das in den düsteren U-Bahn-Schächten einer futuristischen Stadt spielt. Die Welt oberhalb ist unbewohnbar geworden, und die letzten Überlebenden haben sich tief unter die Erde zurückgezogen. Doch selbst in der vermeintlichen Sicherheit der Metro-Stationen lauern Gefahren: Mutierte Kreaturen, rivalisierende Fraktionen und eine mysteriöse Macht, die die Dunkelheit durchdringt.

Vertigo Games erlaubt heute umfassende Einblicke in das Gameplay von Metro Awakening, das später in diesem Jahr für PS VR2 erscheint.

What do you think?