Halloween in GTA Online: Ein ganzer Monat voller schauriger Modi, Fahrzeuge, Masken und mehr

Spieler können sich während des Halloween-Fest auf zeitlich begrenzte Halloween-Inhalte freuen, darunter neue Masken, Gesichtsbemalungen, Hupen und Wackelköpfe, um sich auf das große Event am 31. Oktober vorzubereiten. Doch das ist noch nicht alles – es gibt noch viele weitere Überraschungen. In der nächsten Woche erwartet die Spieler ein brandneuer Überlebenskampf in North Yankton, in dem ihr euch erstmals gegen eine Horde von Zombies behaupten müsst. Spannung und Nervenkitzel sind damit garantiert!

