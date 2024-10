Gruselspaß pur: Halloween-Horror in Dead by Daylight

Behaviour Interactive hat das diesjährige Halloween-Event „Spuk in Dead by Daylight“ offiziell angekündigt. Vom 17. Oktober bis zum 07. November 2024 können sich die Spieler erneut auf packende Grusel-Momente und spannende Neuerungen freuen. Neben frischen Inhalten wie einem neuen Folianten und zusätzlichen Kosmetik-Items spielt das Leerereich diesmal eine besonders große Rolle.

Rückkehr des Leerereichs

Das „Spuk in Dead by Daylight“-Event feiert in diesem Jahr sein drittes Jubiläum und setzt erneut das düstere Leerereich in den Mittelpunkt. Dieses Mal gibt es jedoch eine aufregende Neuerung: Die Portale ins Leerereich, die über die Karten verstreut sind, können nicht mehr geschlossen werden, sobald sie geöffnet wurden. Dies erhöht die Bedrohung und erfordert von den Überlebenden eine noch strategischere Herangehensweise. Um diese Portale zu öffnen, müssen die Spieler Energie sammeln, die dann verwendet werden kann, um mächtige Leerereich-Gegenstände zu erschaffen. Diese können den Verlauf der Prüfungen stark beeinflussen – ein echter Wendepunkt im Gameplay. Besonders spannend ist, dass nun auch Killer ihre Fähigkeiten im Leerereich einsetzen können.

Fortsetzung der Castlevania-Kollaboration

Auch Fans von Castlevania kommen in diesem Jahr auf ihre Kosten. Mit dem neuen Folianten „DOMINUS“ wird die legendäre Castlevania-Reihe noch tiefer ins Dead by Daylight-Universum integriert. In Foliant 21: DOMINUS warten Geschichten, Outfits und Belohnungen aus dem unsterblichen Franchise. Besonders im Fokus stehen Charaktere aus den beliebten Nintendo DS-Titeln wie Trevor Belmont und Dracula, die beide versuchen, Alucard auf ihre Seite zu ziehen. Spezielle, thematisch passende Outfits für Trevor und Dracula, inklusive ihrer Moris, ermöglichen den Spielern, vollständig in das Castlevania-Universum einzutauchen.

Neue Kosmetik-Sammlungen: Zusätzlich zu den thematischen Outfits des Leerereichs und Castlevania gibt es noch weitere neue Looks. Die Leereraum-Sammlung bietet neue Outfits für Kate Denson, Adam Francis und Zarina Kassir. Auch die Süßes und Saures-Sammlung bringt frische Outfits: Sable Ward und Mikaela Reid verkörpern Hexe und Vertraute. Wer Yun-Jin und den Trickster liebt, wird sich ebenfalls über exklusive Halloween-Looks freuen.

Ein weiterer Höhepunkt ist die Rückkehr der beliebten Heilige Fäule-Sammlung, die neue Looks für mehrere Killer wie das Schwein und den Todesboten bereithält. Auch die Alien-Sammlung fügt sich ins Event ein, mit neuen Outfits für Xenomorph und Ellen Ripley.