Metro Awakening für PS VR2 wird im November zum Leben erweckt

Das Spiel wird für PS VR2, Meta Quest und Steam VR angeboten und kann bereits jetzt in zwei Editionen vorbestellt werden: Standard und Deluxe. Jede Edition bietet exklusive Ingame-Inhalte. Interessanterweise ist die Vorbestellung über Viveport nicht verfügbar, jedoch wird die Deluxe Edition dort am Erscheinungstag veröffentlicht. Für Vorbesteller der Deluxe Edition winken ein 10% Rabatt, 48 Stunden Early Access sowie zusätzliche Boni.

Der psychische und physische Verfall Serdars mündet schließlich in seiner Wiedergeburt als Khan, die mystische Figur, die als spiritueller Führer und Retter der Metro-Überlebenden bekannt ist. Mit seinen neu gewonnenen übernatürlichen Fähigkeiten wird Khan zu einer Schlüsselfigur im Schicksal der Menschen, die in der gefährlichen Unterwelt ums Überleben kämpfen.

Am 7. November 2024 erscheint Metro Awakening für PS VR2, das die Spieler in die düstere und faszinierende Welt des Metro-Universums eintauchen lässt. Die Ankündigung erfolgte auf dem gestrigenState of Play Showcase von Sony, wo zusätzlich ein neuer Trailer einen ersten Einblick in das packende Gameplay und die fesselnde Story gab.

