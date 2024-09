SYNDUALITY: Echo of Ada Release im Januar 2025 bestätigt

Bandai Namco Entertainment hat heute bekannt gegeben, dass der Sci-Fi-Third-Person-Shooter SYNDUALITY: Echo of Ada am 24. Januar 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam erscheinen wird.

Das Spiel entführt die Spieler in die dystopische Welt von Amasia, in der Menschen mit humanoiden KI-Begleitern, den sogenannten Magus, zusammenleben. Als sogenannte Driver begeben sich die Spieler auf die gefährliche Suche nach den seltenen AO-Kristallen, die für das Überleben in dieser Welt von entscheidender Bedeutung sind. Mit der Hilfe ihres Magus und dem bewaffneten CRADLECOFFIN-Fahrzeug müssen die Spieler nicht nur gegen feindliche Kräfte kämpfen, sondern auch die Geheimnisse dieser fremdartigen Welt entschlüsseln.

Eine zentrale Spielmechanik von SYNDUALITY: Echo of Ada ist die Möglichkeit, sowohl das Aussehen des Magus als auch des CRADLECOFFIN-Fahrzeugs individuell anzupassen. Diese Anpassungen ermöglichen es den Spielern, ihren eigenen Kampfstil zu entwickeln und eine persönliche Bindung zu ihrem KI-Begleiter aufzubauen.

Das Spiel wird in drei verschiedenen Versionen erscheinen:

Standard Edition Deluxe Edition, die einen Deluxe-Driver-Pass-Gutschein, ein exklusives Schuluniformkostüm für den Magus und ein Ticket zur Anpassung des Magus-Systems enthält. Ultimate Edition, die neben einem Ultimate-Driver-Pass-Gutschein ein Ticket zur Freischaltung von Mystere aus dem Anime SYNDUALITY Noir als Magus bietet sowie weitere exklusive Kostüme und Anpassungstickets.

Vorbesteller können sich zudem auf zusätzliche Boni freuen, darunter ein siebentägiger Vorabzugang, eine 48-stündige Verlängerung des Netzwerktests sowie spezielle DAISYOGRE-CRADLECOFFIN-Teile aus dem Anime.