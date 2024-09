PS5 Pro – Sony rechtfertigt hohen Preis, Laufwerk-Verzicht und 8K-Vision

Insgesamt sind all diese Aussagen nicht wirklich neu und sollen letztendlich nur die Tatsachen schönreden, selbst die anfänglichen Vorstellungen weit übertroffen haben. Ob das alles so eintrifft, wie es Sony verspricht, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Die PS5 Pro kann seit heute vorbestellt werden , ist immer mal wieder aber nicht verfügbar . Aktuell lässt sie sich wohl wieder direkt bei Sony ordern.

Die Frage bleibt jedoch, ob der Preis von 799 Euro ohne optisches Laufwerk für die Zielgruppe wirklich gerechtfertigt ist. Viele Kritiker bemängeln, dass gerade die Spieler, die zur Zielgruppe der PS5 Pro gehören, bereits eine umfangreiche Sammlung an physischen Spielen besitzen. Diese Spieler müssen das separate Laufwerk, das 120 Euro kostet, hinzukaufen, was die Gesamtkosten in die Höhe treibt.

