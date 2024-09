PlayStation erhöht heimlich den Preis von Horizon Zero Dawn für PS4

In den letzten Tagen hat sich auf dem Spielemarkt ein bemerkenswerter Preisanstieg für Horizon Zero Dawn abgezeichnet. Nachdem Sony offiziell angekündigt hat, eine Neuauflage des beliebten Action-Rollenspiels von Guerrilla Games für die PS5 und den PC zu veröffentlichen, wurde umgehend der Preis der ursprünglichen PS4-Version erhöht.

Übliche Strategie bei Neuveröffentlichungen

Dies ist zwar eine gewöhnliche Preisanpassung, weckt bei vielen Spielern aber den Eindruck einer strategischen Maßnahme, die eng mit der bevorstehenden Veröffentlichung der Remastered-Version verknüpft ist. Wirklich neu ist dieser Vorgang jedoch nicht und war exakt auch so in der Vergangenheit zu beobachten.

Vor der Preiserhöhung betrug der Preis für die Horizon Zero Dawn Complete Edition im PlayStation Store lediglich 19,99 EUR. Dieses Preisniveau blieb über einen längeren Zeitraum stabil. Doch am 25. September 2024, kurz nach der Ankündigung der Remastered-Version, schoss der Preis auf 39,99 EUR in die Höhe. Das entspricht einer Erhöhung von mehr als 100 % und läuft letztendlich darauf hinaus, dass sich Spieler kein günstiges Upgrade der Remastered-Version „erschleichen“ können.

Upgrade für 10 EUR möglich

Dies zeigt sich vor allem an den regulären Preisen für Horizon Zero Dawn Remastered. Für Besitzer der ursprünglichen Horizon Zero Dawn oder der Complete Edition gibt es nämlich einen Upgrade-Pfad: Mit diesem können sie für nur 9,99 EUR auf die neue PS5- oder PC-Version zugreifen. Dies bedeutet, dass Spieler, die das Spiel vor der Preiserhöhung erworben haben, insgesamt günstiger wegkommen würden, wenn sie sich für das Upgrade entscheiden. So werden in Zukunft alle denselben Preis zahlen – mit oder ohne Umweg über das Upgrade. Die Anpassung des Preises ist somit kein Zufall. Bleibt letztendlich die Frage, ob es sich für Spieler noch lohnt, das ursprüngliche Spiel zu erwerben oder ob sie besser warten sollten, bis die Remastered-Version auf den Markt kommt, um dann auf ein Angebot zu hoffen.

Horizon Zero Dawn Remastered erscheint am 31. Oktober 2024.