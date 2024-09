The Last of Us: Season 2 – Neuer Teaser zur HBO-Serie

HBO steigert die Vorfreude auf die Season 2 von The Last of Us, die im kommenden Jahr startet. Gleichzeitig gibt es ein paar spannende Neuigkeiten, inkl. einem Blick auf Kaitlyn Dever in ihrer Rolle als Abby.

Für die zweite Staffel von The Last of Us verspricht Neil Druckmann, Co-Runner der HBO-Serie, den Fans spannende neue Entwicklungen. Die Geschichte wird sich nicht nur auf die Hauptfiguren Joel und Ellie konzentrieren, sondern auch eine tiefere Hintergrundgeschichte für einen wichtigen Charakter enthüllen, die das emotionale Gewicht der Erzählung verstärken soll.

Diese Erweiterung des Universums wird die Zuschauer in die komplexen Beziehungen und Motive der Charaktere einführen, wodurch die Handlung noch fesselnder wird. Druckmann betont, dass die zweite Season sowohl die Atmosphäre des Spiels bewahren als auch neue Elemente einführen wird, um das Publikum zu überraschen und zu fesseln. Fans können sich auf unerwartete Wendungen und packende Momente freuen.

Start ist 2025 auf HBO.