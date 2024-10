God of War Remastered Collection: Erneut Gerüchte um Neuauflage

Die God of War-Serie ist zweifellos eine der erfolgreichsten und ikonischsten Videospielreihen, die Sony jemals veröffentlicht hat. In insgesamt acht AAA-Titeln beeindruckt diese mit einer Mischung aus packender Erzählweise, intensiven Kämpfen und atemberaubenden Kulissen, die immer wieder neue Maßstäbe setzt. Der Protagonist Kratos, ein ehemals spartanischer Krieger, der im Laufe der Serie zum Gott des Krieges aufsteigt, ist zu einer Symbolfigur der modernen Videospielgeschichte geworden.

God of War Remaster soll 2025 angekündigt werden

Nun scheint es, als ob Fans der griechischen Saga von God of War bald auf ein ganz besonderes Highlight hoffen dürfen. Ein Leaker, der unter dem Namen „Lunatic Ignus“ bekannt ist, hat kürzlich Hinweise auf eine bevorstehende Ankündigung gegeben, wie das italienische Magazin Need4Games berichtet. Demnach könnten die ursprünglichen God of War-Spiele, die sich um die griechische Mythologie drehen, als Remastered-Versionen neu veröffentlicht werden. Als möglichen Termin wird der März 2025 genann, passend zum 20-jährigen Jubiläum der Serie, an dem die Ankündigung stattfinden könnte. Der Release auf PS2 fand damals zeitversetzt statt.

„Lunatic Ignus“, ein Insider mit Verbindungen nach China, hat sich in der Vergangenheit als zuverlässige Quelle für Leaks erwiesen. Unter anderem hat er Details zu Black Myth: Wukong vorab korrekt veröffentlicht, was ihm eine gewisse Glaubwürdigkeit einbrachte. Die aktuellen Gerüchte über die God of War Remastered Collection hat er auf seinem privaten Discord-Server geteilt. Dort erwähnte er, dass auch God of War: Ascension, ein Prequel zur Hauptserie, Teil dieser Remastered-Sammlung sein könnte.

Gerüchte und Vorboten auf God of War-Neuauflage

Besonders spannend ist der Hinweis, dass das renommierte Studio Nixxes, das für seine Portierungen und Remaster bekannt ist, in Zusammenarbeit mit den Santa Monica Studios an diesem Projekt arbeiten könnte. Diese arbeiten aktuell am Remaster von Horizon Zero Dawn und haben jüngst angedeutet, dass weitere Projekte dieser Art folgen werden. Gerüchte um God of War-Remaster sind ebenfalls nicht neu und zirkulieren schon seit Monaten im Netz.

Die Aussicht auf eine überarbeitete Fassung der griechischen Saga sorgt vor allem bei den ursprünglichen Fans der Serie für Begeisterung. Vor allem, da die neueren God of War-Spiele, die in der nordischen Mythologie angesiedelt sind, die Serie zu neuen Höhen geführt haben. Eine Rückkehr zu den Ursprüngen, in modernem Gewand, wäre eine fantastische Gelegenheit, die epischen Schlachten und die fesselnde Geschichte von Kratos noch einmal zu erleben – diesmal auf aktuellem technischem Niveau und mit der PS5 Pro als leistungsstärkste Konsole.