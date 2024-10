Remaster-Sturm: Recycling als Innovationsstrategie – Nixxes hilft beim Aufpolieren

Wenn es eine Sache gibt, die die PS5-Generation wirklich in den Geschichtsbüchern verewigen wird, dann sind es sicher nicht bahnbrechende neue Spiele oder innovative Ansätze. Nein, was uns wirklich in Erinnerung bleiben wird, sind die unzähligen Remaster und Neuauflagen. Ein Spiel hat gerade mal die Chance, ein Jahr in den Regalen zu stehen, bevor es in atemberaubender HD, 4K oder gleich 8K neu aufpoliert wird – als wäre der ursprüngliche Release aus der Steinzeit.

Und Sony, inzwischen einer der Vorreiter der Remaster-Maschinerie, hat sich anscheinend vorgenommen, diese Praxis auf das nächste Level zu heben. Man könnte meinen, sie hätten die Entwicklung neuer Spiele völlig aufgegeben. Warum auch? Es gibt ja noch genügend alte Titel, die man immer und immer wieder neu auflegen kann, bis selbst die treuesten Fans nicht mehr wissen, ob sie das Spiel zum ersten, zweiten oder gar dritten Mal gekauft haben. Horizon Zero Dawn, ein Spiel, das vor ganzen sechs Jahren erschienen ist, wird demnächst zum Beispiel mit einem Remaster für die PS5 und den PC beglückt. Weil ja wirklich niemand mehr weiß, wie dieses Spiel jemals in seiner ursprünglichen Form aussah.

Nixxes wird zum Remaster-König für Sony

Nixxes Software, das Studio, das in diese geniale Geschäftsidee offenbar fest eingebunden wurde, hat sich ganz fest vorgenommen, der Remaster-König zu werden. Nach jahrelangem Portieren von PlayStation-Spielen auf den PC, scheinen sie endlich ihre wahre Bestimmung gefunden zu haben: alte Spiele aufzupolieren und sie als brandneue Blockbuster zu verkaufen. Warum sich mit Innovation aufhalten, wenn man einfach den Staub von bereits erfolgreichen Spielen pusten kann? Das ist auch gleich viel billiger im teuren Entwicklungsdschungel, aus dem die gesamte Industrie einen Ausweg sucht. Sony und Nixxes haben ihn gefunden!

Und das Beste daran? Laut einem durchgesickerten LinkedIn-Post (via ResetEra) eines Entwicklers bei Nixxes, dessen Name verständlicherweise vertuscht wird, wird Horizon Zero Dawn nur der Anfang sein. Weitere „große“ Projekte dieser Art seien bereits in der Mache. In den Foren werden schon ganze Listen erstellt, die von Bloodborne, über Warhawk bis hin zu Gravitiy Rush Remastered reichen. Alles potenzielle Kandidaten, die gerade noch frisch genug sind, um sie günstig und neu aufzulegen. Und mit der Halbwertszeit der PS5 im Rücken, warum sich nur auf diese Plattform beschränken, wenn man auch die PS6- und PS7-Remaster schon in Planung haben kann?

Sony hat offensichtlich begriffen, was die Fans wollen – oder besser gesagt, was sie bekommen werden. Frische, kreative Ideen? Fehlanzeige. Stattdessen bekommt man ein schickes, hochauflösendes Déjà-vu in 60 FPS. Damit wäre auch gleich der Kauf der PS5 Pro gerechtfertigt, quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.