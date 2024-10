Avatar: The Last Airbender – Neues AAA-Action-RPG angekündigt

Paramount Game Studios und Saber Interactive heben mit ihrem neuesten Projekt die Avatar-Franchise auf eine neue Stufe. Gemeinsam mit Avatar Studios arbeiten sie an einem actiongeladenen AAA-Rollenspiel, das auf dem Avatar Legends-Universum basiert und sowohl auf Konsolen als auch PC veröffentlicht wird.

Genaue Details hält Saber Interactive aufgrund des frühen Entwicklungsstadiums noch zurück. Das Spiel bringt jedoch eine völlig neue, originelle Geschichte, die tief in der Vergangenheit des Avatar-Universums spielt. Spieler schlüpfen in die Rolle eines Avatars, den es so in der Geschichte des Franchise noch nie gegeben hat. Sie können sich darauf freuen, alle vier Elemente zu meistern und dynamische Kämpfe an der Seite von Verbündeten zu bestreiten.

Story wird von Entscheidungen beeinflusst

Die Entscheidungen, die die Spieler treffen, werden sich maßgeblich auf das Gleichgewicht in der Welt auswirken, was für eine spannende und tiefgründige Spielerfahrung sorgen soll. Bekannte Schauplätze und Charaktere aus dem Franchise treffen auf neue Elemente, die das Avatar-Universum weiter bereichern. So wird es den Fans ermöglicht, sich stärker mit der Welt zu identifizieren und diese als Held einer bisher unerforschten Ära zu erleben.

Doug Rosen, Senior Vice President of Games and Emerging Media bei Paramount, betont, wie wichtig es für das Team ist, den Fans neue Möglichkeiten zu bieten, das Avatar-Universum zu erleben: „Spiele bieten eine einzigartige Gelegenheit, tiefer in die Welt der Serie einzutauchen und die Geschichte auf eine völlig neue, immersive Art zu erfahren. Unser Team freut sich, mit Saber Interactive an einem so ambitionierten Projekt zu arbeiten.“

Josh Austin, Head of IP Development & Licensing bei Saber Interactive, fügt hinzu: „Wir sind begeistert, dieses neue Kapitel in der Avatar-Geschichte gemeinsam mit Avatar Studios und Paramount Games zu schreiben. Unser Team besteht aus leidenschaftlichen Fans der Serie, und es ist eine Ehre, das Avatar-Universum in der Welt der Videospiele weiterzuentwickeln.“

Avatar: The Last Airbender wird speziell für Fans entwickelt, die nach neuen Abenteuern und einer intensiveren Spielerfahrung suchen. Ein Release-Datum steht derzeit noch aus.