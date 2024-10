Until Dawn: Dreharbeiten zum Film sind abgeschlossen

Zeitnahe mit dem Film könnte Until Dawn 2 auf den Markt kommen, an dem Firesprite Studios arbeiten soll. Ob das Studio jedoch die beste Wahl war, nachdem ihr Debüt-Projekt Concord grandios gefloppt ist, sei mal dahingestellt.

In einem Interview mit dem Hollywood Reporter sprach Sandberg über seine Rückkehr zum Horror-Genre: „Nach Lights Out und Annabelle: Creation wollte ich schon lange wieder Horror machen. Dieser Film erkundet verschiedene Subgenres des Horrors, um das furchterregendste Erlebnis zu schaffen, das möglich ist.“ Diese Aussage lässt auf ein intensives und vielschichtiges Horror-Abenteuer hoffen.

Die Besetzung des Films umfasst eine Mischung aus bekannten Gesichtern und neuen Talenten. Zu den Hauptdarstellern gehören Maia Mitchell, Belmont Cameli und der erfahrene Schauspieler Peter Stormare. Besonders aufregend für Fans des Spiels ist die Tatsache, dass Stormare erneut in die Rolle des Dr. Hill schlüpfen wird – einer der zentralen Charaktere des Originals. Allerdings scheint Stormare das einzige Mitglied der ursprünglichen Besetzung zu sein, das in dem Film mitwirkt.

Das Drehbuch zu Until Dawn stammt aus der Feder von Gary Dauberman, der bereits durch seine Arbeit an den Annabelle-Filmen sowie den Es-Adaptionen bekannt ist. Dauberman übernimmt neben dem Schreiben auch die Rolle des Produzenten, was für eine stimmige Umsetzung des Films sorgen dürfte. Die Erwartungen der Fans und Spieler sind dementsprechend hoch, da Dauberman im Horrorgenre als Garant für packende Geschichten gilt.

Die nächste Videospieladaption für die große Leinwand ist auf dem Weg. David F. Sandberg hat kürzlich auf Instagram verkündet , dass die Hauptdreharbeiten zu seinem neuesten Film Until Dawn in Budapest erfolgreich abgeschlossen wurden. Der Film basiert auf dem beliebten PS4-Horrorspiel, das im Jahr 2015 veröffentlicht wurde, und aktuell als Remake für PS5 neu veröffentlicht wurde.

