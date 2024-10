Until Dawn 2 – Leaks enthüllen mögliche Fortsetzung

Noch immer fragt sich die Welt, warum Sony am heutigen Freitag ein Remake von Until Dawn veröffentlicht, obwohl kaum jemand danach gefragt hat. Ein überraschender Leak bringt jedoch neuen Kontext in die Diskussion und deutet auf ein mögliches Until Dawn 2 hin, das sich bei Firesprite Studios in Entwicklung befinden soll.

Seit Monaten wird gemunkelt, dass Firesprite an einem neuen AAA-Titel arbeitet, der in einem düsteren Genre angesiedelt ist. Das heutige Remake von Until Dawn für die PlayStation 5 scheint diese Gerüchte nun zu untermauern. Einige Spieler (via Reddit) haben es bereits geschafft, den Titel vor dem offiziellen Release zu spielen und zu beenden. Besonders überraschend: Das Remake enthält ein brandneues Ende, das möglicherweise auf zukünftige Entwicklungen in der Serie hindeutet. Hier kommt Until Dawn 2 ins Spiel, das im Lichte dieser Informationen plötzlich sehr viel wahrscheinlicher erscheint.

Until Dawn Credits deuten auf Fortsetzung hin

>> Spoiler-Hinweis <<

Die erste Szene des neuen Endes zeigt Josh, dessen Schicksal in der ursprünglichen Version von Until Dawn auf verschiedene Weise enden konnte: Entweder stirbt er, oder er wird in einer Post-Credits-Szene in eines der Wendigos, die kannibalistischen Kreaturen des Spiels, verwandelt. Das neue Ende im Remake enthüllt jedoch, dass Josh seine Begegnung mit dem Wendigo überlebt hat und er immer noch ein Mensch ist und er aus den Minen entkommen konnte. Diese Entwicklung wirft interessante Fragen für zukünftige Handlungsstränge auf. Was genau ist mit Josh passiert, und könnte seine Überlebensgeschichte in einem möglichen Nachfolger eine zentrale Rolle spielen?

Das Remake enthält jedoch noch eine weitere spannende Post-Credits-Szene, die sich auf Sam konzentriert. In dieser Szene wird sie mehrere Jahre nach den Ereignissen von Until Dawn gezeigt, nun in Los Angeles lebend. Auf ihrem Nachttisch befinden sich zahlreiche Tablettenfläschchen, was auf psychische Probleme, wie beispielsweise eine posttraumatische Belastungsstörung, hinweist. Neben ihrem Bett liegt ein Buch mit dem Titel Creature Myths of the Great Plains, was ebenfalls auf die mysteriösen und übernatürlichen Ereignisse des Spiels verweist.

Während Sam ihren Wecker um 6 Uhr morgens ausschalten will, bemerkt sie plötzlich, dass Blut ihren Arm hinunterläuft. Panisch versucht sie, die Blutung zu stoppen, doch die Wunde an ihrem Unterarm scheint nicht zu heilen. Zu allem Überfluss hört sie auch noch eine unheimliche Stimme, die ihren Namen flüstert. Diese Szenen lassen darauf schließen, dass Sam möglicherweise unter Halluzinationen leidet, was auf eine weitere psychische Belastung hinweist.

Fun Faq: Eine Fortsetzung von Until Dawn war von Supermassive Games bereits vorgesehen, allerdings trennten sich damals die Wege mit Sony. Kurzerhand wurde aus Until Dawn 2 schließlich The Quarry, das einen ähnlichen Ansatz verfolgt.

Until Dawn Remake macht jetzt Sinn

Mit diesem Ende hat Sony die Türen für eine mögliche Fortsetzung weit geöffnet. Die neuen Handlungsstränge bieten genügend Raum für Until Dawn 2, und das Remake erfüllt so auch den Zweck, neue Spieler anzulocken, die das Original verpasst haben. Ferner könnte das Remake gut mit der geplanten Filmadaption harmonieren, die zeitgleich mit Until Dawn 2 erscheinen könnte.

Sony hat somit clever die Weichen für eine Fortsetzung gestellt – und mit dem neuen Ende des Remakes die Fans ordentlich neugierig gemacht. Die Frage ist nicht mehr, ob ein Until Dawn 2 kommen wird, sondern wann.