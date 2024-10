Silent Hill 2 Remake: Ein Klassiker kehrt zurück – Das sagen die ersten Reviews

In der kommenden Woche wird das Remake von Silent Hill 2 veröffentlicht, entwickelt vom polnischen Studio Bloober Team. Dieses Projekt hat im Vorfeld viel Aufmerksamkeit erregt, vor allem wegen der hohen Erwartungen an die Umsetzung eines so bedeutenden Klassikers des Survival-Horror-Genres. Lange Zeit gab es nämlich Zweifel daran, ob Bloober Team der Aufgabe gewachsen wäre, einem so ikonischen Titel gerecht zu werden. Doch die ersten internationalen Reviews scheinen eine positivere Sichtweise zu bieten.

Silent Hill 2 Remake Reviews und Wertungen

Bereits die Famitsu hat vor wenigen Tagen nur lobende Worte für Silent Hill 2. Verschiedene Kritiken loben jetzt erneut die Treue zum Original, aber auch die gelungene Modernisierung. So berichtet etwa PushSquare, dass Bloober Team mit dem Remake einen der größten Klassiker des Genres „originalgetreu und respektvoll nachgebildet“ hat. Besonders hervorgehoben wird die Bewahrung der unvergesslichen Geschichte, der dichten Atmosphäre und der spannenden Kämpfe, die bereits 2001 Silent Hill 2 zu einem Meisterwerk gemacht haben. Das Spiel hat es geschafft, all diese Elemente auch in der PS5-Version zu transportieren und zu modernisieren, was das Remake zu einem beeindruckenden Erlebnis macht.

Wertung: 9/10

Ähnlich positiv äußert sich DigitalTrends, wobei sie jedoch betonen, dass das Projekt aus ihrer Sicht nicht unbedingt notwendig war. Dennoch wird die bedrückende Atmosphäre des Originals gut eingefangen, und selbst wenn einige zusätzliche Elemente hinzugefügt wurden, bleiben die Essenz und der Schrecken des Spiels weitgehend intakt. Besonders die düstere, verstörende Geschichte um den Protagonisten James Sunderland sei auch im Remake genauso ergreifend wie vor über zwei Jahrzehnten.

Wertung: 8/10

Nicht alle Kritiken sind jedoch vollkommen positiv. The Gamer sieht einige der Modernisierungen etwas kritischer und bemängelt, dass die Neuerungen den besonderen Reiz des ursprünglichen Spiels teilweise überdecken. Dennoch bleibt das Fazit auch hier, dass das Remake sowohl für alte Fans als auch für Neulinge genug Charme und Nostalgie bereithält.

Wertung: 7/10

Aktuell erzielt das Silent Hill 2 Remake auf der PlayStation 5 einen beachtlichen Metascore von 87. Es bleibt spannend zu sehen, wie die Spieler selbst auf dieses Remake reagieren werden, sobald das Spiel offiziell veröffentlicht ist. Das wird am 08. Oktober der Fall sein. Zur noch besseren Einstimmung zeigt Konami heute den offiziellen Launch-Trailer zum Spiel.