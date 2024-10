Silent Hill 2: Erste Reviews und neues Gameplay-Szenen sorgen für Begeisterung

Weitere Kritiken zu Silent Hill 2 werden am kommenden Freitag erwartet, während das Spiel am gleichen Tag im Early Access verfügbar sein wird.

In einem dazu veröffentlichten Gameplay-Video erhalten Fans einen exklusiven Einblick in James‘ Konfrontation mit dem Flesh Lip-Boss im Brookhaven Hospital. Diese Szene zeigt eindrucksvoll, wie Bloober Team das Remake mit Liebe zum Detail gestaltet hat. Der Bosskampf, der im Video mit dem Original verglichen wird, bleibt dem ursprünglichen Design treu, wurde aber durch moderne Kampfmechaniken ergänzt, die dem Spieler mehr Kontrolle über James bieten. Auch Lauras Zwischensequenz, die dem Kampf vorausgeht, zeigt, wie respektvoll die Entwickler mit dem Original umgegangen sind, während sie gleichzeitig einige narrative und spielmechanische Verbesserungen vorgenommen haben.

Das Remake, das von Konami und dem polnischen Entwicklerstudio Bloober Team entwickelt wurde, hat in dem Magazin eine beeindruckende Gesamtwertung von 35/40 erhalten. Die Einzelwertungen von 8/9/9/9 sprechen für ein Spiel, das sowohl visuell als auch spielerisch überzeugt. Mit einer Spielzeit von 16 bis 18 Stunden ist das Spiel nicht nur eine Hommage an das Original von 2001, sondern bringt gleichzeitig moderne Elemente ins Spiel, die den Nervenkitzel und die Atmosphäre von Silent Hill 2 in einem neuen Licht erstrahlen lassen.

