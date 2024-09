Silent Hill 2: Infos zum Review-Embargo, Pre-Load und die Gefahr unerwarteter Spoiler

Das Remake von „Silent Hill 2“ in diesem Oktober wird sehnsüchtig erwartet, und viele Fans fragen sich, wann die ersten Reviews verfügbar sein werden und wann sie mit dem Download usw. loslegen können. Ein bekannter Insider hat dazu einige Details parat.

Laut dem Insider „Dusk Golem“, der oftmals korrekte Informationen voraussagt, soll das Review-Embargo am Freitag, den 4. Oktober 2024, um 21 Uhr unserer Zeit enden. Eine etwas ungewöhnliche Zeit, die möglicherweise in weltweiter Abstimmung festgelegt wurde. Ab diesem Zeitpunkt können sich Interessierte auf eine Welle von Kritiken einstellen, die einen tieferen Einblick in die Qualität und Neuerungen des Remakes geben, das nach wie vor einige Unsicherheiten mit sich bringt.

Silent Hill 2 Pre-Load und Downloadgöße

Neben dem Embargo wurden auch weitere Details zum Spiel bekannt. So wurde die Installationsgröße auf der PlayStation 5 enthüllt. Laut PlayStation Game Size auf X benötigt das Spiel etwa 50.5 Gigabyte freien Speicherplatz auf der SSD der Konsole. Diese Angabe bezieht sich auf die Release-Version des Spiels, sodass zukünftige Updates oder Erweiterungen möglicherweise mehr Platz in Anspruch nehmen könnten. Regionale Unterschiede sind zudem immer möglich.

Für all jene, die das Spiel bereits vor dem offiziellen Release installieren möchten, gibt es ebenfalls Neuigkeiten zum Preload. Besitzer der Deluxe Edition dürfen bereits am 4. Oktober 2024 mit dem Herunterladen beginnen, während Käufer der Standardversion bis zum 6. Oktober warten müssen. Diese Option ermöglicht es, pünktlich zum Release ohne Verzögerung loszulegen und direkt in die düstere Welt von „Silent Hill“ einzutauchen.

Frühe Kopien von Silent Hill 2 im Umlauf

Es gibt auch mal wieder die obligatorische Warnung vor Spoilern, da erste Kopien des Silent Hill 2 Remakes bereits im Umlauf sind. Obwohl einige Fans ihr Bestes tun, um Clips und Spoilern aus dem Weg zu gehen, die aus den stundenlangen, offiziell genehmigten Streams durchsickern, tauchen auf Plattformen wie Reddit und anderen Social-Media-Seiten angebliche Bilder der physischen Version auf. Eines dieser Bilder zeigt eine CD mit der Aufschrift „Hier war ein Loch. Jetzt ist es weg“ sowie ein Wende-Cover, das Teil der physischen Veröffentlichung sein soll.

Begleitet werden diese Posts von Screenshots, die angeblich aus dem Remake stammen, aber nicht aus den bisher gezeigten Streams oder offiziellen Konami-Materialien stammen. Trotz der Tatsache, dass das Spiel bereits über 20 Jahre alt ist, wird dennoch vor Spoilern gewarnt. Denn für viele Spieler wird das Remake die erste Gelegenheit sein, die verstörende und packende Geschichte von Silent Hill 2 selbst zu erleben.

An anderer Stelle macht Bloober Team Hoffnung, dass es möglicherweise ein weiteres Silent Hill-Spiel von ihnen geben wird. Das „Silent Hill 2 Remake“ erscheint zunächst am 08. Oktober 2024.