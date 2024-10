Nichts geht mehr: massiver Ausfall des PlayStation Network (PSN), PS5 und PS4 offline

Die offizielle PSN-Statusseite von Sony bestätigt den Ausfall und zeigte knallrote Offline-Markierungen für sämtliche Plattformen: „PS Vita, PS3, PS4, PS5, Web – alles ist betroffen.“ Zum Zeitpunkt des letzten Updates um 02:21 Uhr UK Time wurde mitgeteilt, dass Nutzer mit „Problemen beim Starten von Spielen, Apps oder Netzwerkfunktionen“ zu kämpfen hätten Probleme gibt es auch bei PlayStation Stars und allem, was in das PSN in irgendeiner Form eingebunden ist. Lediglich der PlayStation Direct und der PlayStation Webstore sind verfügbar. Auch jetzt melden User Probleme, wie auf Downdetector zu sehen ist. Die genaue Ursache ist jedoch unklar, und es gibt bisher keine Informationen, wann das Problem behoben wird. Sonys Team arbeite „so schnell wie möglich“ daran, die Störung zu beheben, doch eine schnelle Lösung schien nicht in Sicht.

