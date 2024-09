Test Drive Unlimited Solar Crown: Erster Patch mit über 300 Fixes erscheint heute

Dieser Patch ist laut KT Racing ein bedeutender Schritt nach vorn und zeigt das Engagement von Nacon und KT Racing, das Spiel kontinuierlich zu verbessern und auf das Feedback der Community einzugehen. In den nächsten Schritten soll unter anderem die Grafik auf Konsolen verbessert werden, einer der größten Kritikpunkte des Spiels. Trotz all dieser ersten Enttäuschung muss man Test Drive Unlimited Solar Crown lassen, dass es spielerisch unglaublich viel Spaß macht.

Die Audioausgabe wurde in verschiedenen Bereichen verbessert, insbesondere bei fehlerhaften Sprachwiedergaben. Zudem wurde die Peripherie-Kompatibilität ausgebaut: Lenkräder und Ultrawide-Monitore werden nun besser unterstützt, was das Spielerlebnis für viele Racing-Fans noch intensiver macht.

Ein weiteres Highlight des Patches sind die grafischen Verbesserungen. Neben der Behebung von Tearing-Problemen und schlechtem Rendering in bestimmten Szenen, wurden auch diverse Benutzeroberflächenprobleme ausgebessert. Eine neue Master-Einstellung in den Grafikoptionen ermöglicht nun eine verbesserte Kontrolle über die grafischen Einstellungen. Auch Nvidia-Ansel-Nutzer dürfen sich über eine bessere Menüintegration freuen.

What do you think?