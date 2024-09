PS5 Pro: Erwartungen und Realität treffen aufeinander, Pre-Order Phase „enttäuscht“

Die Ankündigung der PS5 Pro hat in der Gaming-Community für viel Aufregung gesorgt, und es scheint, dass die neue Konsole nicht mit den gleichen Erwartungen und Problemen konfrontiert sein wird, die den Launch der PS5 im Jahr 2020 geprägt haben. Während die ursprüngliche PlayStation 5 mit erheblichen Lieferproblemen und Engpässen bei der Verfügbarkeit kämpfte, zeigt sich nun ein anderes Bild.

PS5 Pro Nachfrage deutlich geringer

Der Verkauf der PS5 Pro, der bisher ausschließlich über Sony lief, ist seit Kurzem für Vorbestellungen geöffnet, und es scheint, dass die Konsolen problemlos erhältlich sind. Dies gilt in allen wichtigen Märkten, einschließlich UK und Nordamerika, und lässt auf zwei mögliche Szenarien schließen: entweder hat Sony ausreichend Konsolen produziert, um der Nachfrage gerecht zu werden, oder die Nachfrage selbst ist nicht so hoch wie ursprünglich angenommen. Offizielle Zahlen hält Sony bislang jedoch zurück.

Einer der entscheidenden Unterschiede zwischen dem Launch der PS5 und der PS5 Pro ist die aktuelle Situation in Bezug auf die Lieferketten. Bei der ursprünglichen PS5 gab es erhebliche Schwierigkeiten, die verschiedenen Bauteile zu beschaffen, was zu einem dramatischen Engpass führte. Nun jedoch, ohne diese Probleme, scheint Sony in der Lage zu sein, eine ausreichende Anzahl an Konsolen bereitzustellen. Diese positive Entwicklung könnte darauf hindeuten, dass die Produktionsstrategien optimiert wurden.

Umfragen deuten auf verhaltenes Interesse

Ein weiterer Aspekt, der in der Diskussion um die PS5 Pro häufig zur Sprache kommt, ist die Nachfrage. Erste Umfragen zeigen, dass das Interesse an der neuen Konsole hinter den Erwartungen zurückbleibt. Laut einer Auswertung von Push Square äußerten 39 % der Befragten nach dem Vorbestellstart Interesse an der PS5 Pro. Im Gegensatz dazu planen 44,4 % der Gamer, vorerst kein Upgrade vorzunehmen, was bereits der Mehrheit entspricht. Diese Zurückhaltung könnte verschiedene Ursachen haben, darunter den hohen Preis der Konsole oder ein Launch-Angebot, das nicht genügend Anreize bietet. Viele Spieler scheinen auf die Veröffentlichung von exklusiven Spielen zu warten, die erst im kommenden Jahr erwartet werden.

Die PS5 Pro ist vielen zu teuer

Tatsächlich könnte die Preisgestaltung ein entscheidender Faktor sein. Die PS5 Pro ist im Vergleich zu ihrem Vorgänger teurer, und viele Spieler sind möglicherweise nicht bereit, für ein Upgrade zu zahlen, das hauptsächlich auf Grafiken und Leistung abzielt, während neue Spiele, die die technischen Möglichkeiten der Konsole voll ausschöpfen, noch auf sich warten lassen. Diese abwartende Haltung zeigt sich auch in der Umfrage, bei der 15,7 % der Befragten angaben, sie würden sparen oder auf einen späteren Zeitpunkt warten, um die PS5 Pro zu erwerben.

Die aktuelle Vorbestellphase wird bis zum 10. Oktober exklusiv bei Sony verfügbar sein, bevor die regulären Händler die Konsolen anbieten. Doch ob es erneut einen Ansturm auf die PS5 Pro geben wird, bleibt abzuwarten. Viele Spieler könnten darauf hoffen, dass die Preise sinken, sobald die Händler Überbestände aufbauen. Zudem könnte eine Kombination aus PS5 Pro und Spielen in Form von Bundles ein verlockendes Angebot darstellen. Eine gute Sache hat es aber: Die Spieler haben nun die einmalige Gelegenheit zu zeigen, dass es auch für sie Grenzen beim Preis gibt, den Sony nicht immer weiter ausreizen kann, auch wenn die PS6 und Next Xbox vermutlich ähnliche Wege wie die PS5 Pro gehen.

Verhaltenes Interesse an der PS5 Pro zeigt sich an den bisherigen Vorbestellungen

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die PS5 Pro eine interessante Konsole ist, die jedoch nicht als unverzichtbar angesehen wird. Viele Gamer scheinen derzeit nicht in Eile zu sein, die Konsole zu kaufen, und warten lieber auf bessere Angebote oder attraktivere Spiele. In diesem Sinne könnte die PS5 Pro zwar einen Platz im Herzen der Gaming-Community finden, aber sie ist kein Must-Have, das sofort erworben werden muss. Die nächsten Monate könnten entscheidend dafür sein, wie sich die Nachfrage entwickeln wird und ob Sony die richtigen Schritte unternimmt, um das Interesse an der PS5 Pro zu steigern.