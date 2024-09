PS6 und Xbox Next: Analysten prophezeien Rekordpreise für die neuen Konsolen

Es ist mal wieder so weit: Die nächste Konsolengeneration – PS6 und Xbox Next – sind vermutlich noch Jahre entfernt, das ist angesichts der aktuellen Preisspekulationen aber noch gerade genug Zeit, um mit dem Sparen zu beginnen, bevor der Preishammer tatsächlich fällt. Immerhin reden wir hier nicht nur über ein bloßes Stück Technik. Nein, das ist die Zukunft, das ist Innovation, das ist—ach, wer will es wirklich hören? Es ist einfach nur teuer. Punkt.

PS5 Pro und Xbox Serie X Galaxy Black Edition gewähren einen Blick in die Zukunft

Die Konsolenindustrie steht vor einem Wandel. Rhys Elliot von Midia Research, ist überzeugt, dass die nächste Konsolengeneration eine höhere Preisuntergrenze haben wird. Seiner Meinung nach könnte die Zeit der 500-Dollar-Konsolen der Vergangenheit angehören. „Wenn PlayStation und Xbox die Möglichkeit hätten, würden sie ihre Konsolen bei der Markteinführung wahrscheinlich teurer ansetzen“, heißt es auf Venturebeat. Ein Beispiel dafür sei die 2TB Galaxy Black Edition von Xbox, die aktuell 600 Dollar kostet. Sie bietet, abgesehen von mehr Speicherplatz, die gleichen Spezifikationen wie die X-Serie und zeigt den potenziellen zukünftigen Preisrahmen. Für die kommenden Konsolen, wie die PS6 und die nächste Xbox-Generation, erwartet Elliot daher einen Preis von mindestens 600 US-Dollar – das sind das schätzungsweise 700 Euro.

Geringes Marktwachstum rechtfertigt hohe Preise

Ein weiterer Experte, Mat Piscatella von Circana, beleuchtet die Entwicklung des Konsolenmarktes in den USA. Er betont, dass der Markt seit 2008 kaum noch Wachstum verzeichnet. Die Ausgaben für Videospiel-Hardware erreichten in jenem Jahr ihren Höhepunkt mit 7,7 Milliarden US-Dollar und kamen diesem Wert zuletzt im Jahr 2022 mit 6,6 Milliarden Dollar am nächsten. Trotz dieses stagnierenden Wachstums ist das Konsolenpublikum äußerst loyal. Das bedeutet, dass Konsumenten auch bei höheren Preisen weiterhin bereit sind, Konsolen zu kaufen. „Wir haben gesehen, dass sowohl PlayStation als auch Xbox die 599-Dollar-Marke erreicht oder überschritten haben“, sagt Piscatella und deutet an, dass sich dieser Trend fortsetzen wird.

Ein Blick auf die PS5 Pro zeigt, wie diese Preisentwicklung bereits jetzt stattfindet. Die Konsole sorgt für Kontroversen, da sie mit bisherigen Konventionen über akzeptable Preise bricht. Doch laut Elliot ist dies lediglich eine Anpassung an das veränderte Konsumentenverhalten. Steigende Produktionskosten, technologische Weiterentwicklungen und die Marktnachfrage machen Preiserhöhungen unvermeidlich.

Zukünftig werden Konsumenten sich darauf einstellen müssen, dass Premium-Hardware teurer wird und sich möglicherweise eine 2-Klassen-Gesellschaft beim Gaming abzeichnet. Die Kombination aus Marktreife, Konsumentenloyalität und wachsendem technischen Anspruch führt laut Meinungen der Experten unweigerlich zu höheren Preisen, die in der nächsten Konsolengeneration zur neuen Norm werden könnten.

In diesem Sinne: Fröhliches Sparen auf die nächste Konsolengeneration!