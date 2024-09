Rocksteady arbeitet an neuem Batman-Spiel exklusiv für PlayStation – Gerücht

Ein neues Gerücht sorgt für Aufsehen unter den Fans der „Batman: Arkham“-Reihe. Es besagt, dass Rocksteady Games möglicherweise an einem neuen Batman-Spiel arbeiten, das exklusiv für die PS5 oder sogar die zukünftige PlayStation 6 erscheinen könnte.

Rocksteady, die durch die erfolgreiche „Arkham“-Trilogie berühmt wurden, haben diesen Sommer nach dem missglückten Start von „Suicide Squad: Kill the Justice League“ ein neues Projekt in Angriff genommen, wie verschiedenen Jobanzeigen zu entnehmen ist. Viele Fans spekulierten bereits, dass Rocksteady zu ihren Wurzeln zurückkehren und erneut ein Batman-Spiel entwickeln könnte. Zuletzt wurde hier ein Batman-Spiel im düsteren Universum von Matt Reeves vermutet, was durch Lizenzinhaber DC jedoch schnell dementiert wurde.

Nächstes Batman-Spiel exklusiv für PS5 und PS6?

Die aktuellen Gerüchte stammen von Nick Baker (via X), einem bekannten Insider der Videospielbranche, der auf der in der Vergangenheit mehrfach mit Leaks und Vorhersagen für Aufsehen sorgte. Baker erwähnte, dass er gehört habe, Rocksteady Studios arbeite wieder an einem Batman-Spiel und Sony Interesse daran habe, sich dieses Projekt zu sichern. Der genaue Umfang von Sonys Beteiligung ist jedoch unklar und wird derueot als „Sony are trying to moneyhat it.“ beschrieben.

Der Begriff „Moneyhatting“ fällt in diesem Zusammenhang oft, was bedeutet, dass Sony finanzielle Anreize bieten könnte, um sich Exklusivrechte oder Vorteile gegenüber anderen Plattformen zu sichern. Ob dies für eine zeitlich begrenzte Exklusivität, eine dauerhafte Veröffentlichung auf PlayStation oder nur für spezielle Marketingrechte gilt, bleibt Spekulation.

In der Vergangenheit war es nicht ungewöhnlich, dass Sony Entwicklern beträchtliche Summen zahlte, um sich Exklusivrechte an großen Titeln zu sichern. Ähnliche Abkommen wurden bereits für andere große Spiele abgeschlossen, bei denen PlayStation-Spieler bevorzugt behandelt wurden, sei es durch früheren Zugriff oder exklusive Inhalte. Oftmals umfassen diese Abkommen auch nur Marketing-technische Aspekte, um die Aufmerksamkeit auf PlayStation zu richten.

Fans der Batman-Reihe und Rocksteady dürfen jedenfalls gespannt sein, ob das Gerücht wahr ist und das Studio zu alter Stärke zurückkehren kann.