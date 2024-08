Neues Batman-Spiel im düsteren Universum von Matt Reeves in Arbeit – Gerücht

Ein Spiel mit Batman selbst als Protagonisten wäre hingegen leichter vorstellbar, insbesondere nach dem enttäuschenden Abschneiden von Suicide Squad: Kill the Justice League . Das Spiel konnte die hohen Erwartungen vieler Fans nicht erfüllen und gilt mit seiner Ausrichtung als Live-Service-Game allgemein als Flop. Ein neues Batman-Spiel könnte daher eine Art Wiedergutmachung darstellen und versuchen, an die Erfolge der früheren Rocksteady-Spiele anzuknüpfen, die als Meilensteine des Superhelden-Genres gefeiert werden.

Weiter heißt es, dass das potenzielle Spiel mit der kommenden HBO-Serie Penguin verknüpft sein könnte, die den Bösewicht Oswald Cobblepot, besser bekannt als der Pinguin, in den Mittelpunkt stellt. Die Serie startet laut aktuellen Informationen am 19. September und wird aus acht Episoden bestehen. Obwohl eine gewisse Verbindung zwischen der Serie und dem Spiel angedeutet wird, gilt es als eher unwahrscheinlich, dass sich das Spiel vordergründig um den Pinguin drehen wird. Der Pinguin ist bekanntlich nicht für seine kämpferischen Fähigkeiten berüchtigt, sondern eher für seine strategischen und kriminellen Machenschaften.

Der Meldung von Puck-News ( via Reddit ) zufolge soll das neue Spiel im selben Universum spielen, das Matt Reeves mit seinem Film The Batman geschaffen hat, der vor etwa zwei Jahren in die Kinos kam. Der Film, der sich durch seine düstere und realistische Darstellung des Batman-Mythos auszeichnet, hat sowohl Kritiker als auch Fans begeistert und eine neue Interpretation des ikonischen Helden präsentiert. Die Möglichkeit, ein Videospiel in diesem Universum zu entwickeln, ist daher äußerst spannend und eröffnet zahlreiche kreative Möglichkeiten.

Ein neues Gerücht sorgt in der Welt der Batman-Fans für Aufsehen: Ein weiteres Spiel, das im düsteren Universum von Matt Reeves über den Dunklen Ritter angesiedelt ist, könnte sich laut Berichten in der Entwicklung befinden.

