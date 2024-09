Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game – Die epische Sage geht im März weiter

Private Division und Studio Wētā Workshop haben im Rahmen eines Showcase das mit Spannung erwartete Spiel „Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game“ angekündigt, das am 25. März 2025 für PS5, Xbox Series X|S, PC und Netflix Games erscheinen wird. In dieser charmanten Simulation tauchen Spieler in das beschauliche Leben der Hobbits in J.R.R. Tolkiens Mittelerde ein und können ihren eigenen Hobbit-Avatar gestalten.

Spieler werden zum Hobbit

Zu Beginn des Spiels wählen die Spieler aus einer Vielzahl von Hobbit-spezifischen Merkmalen, um ihren einzigartigen Charakter zu kreieren. Ob feuerrote Haare, eine süße Knopfnase oder ein griesgrämiger Sackville-Hobbit – die Auswahl ist reichhaltig. Nach der Erstellung geht es in die friedliche Heimat in Wasserau, wo die Spieler die einfachen Freuden des Lebens im Auenland genießen können.

Richard Taylor, Mitbegründer und CEO von Wētā Workshop, hebt die jahrzehntelange Verbindung seines Unternehmens mit Tolkiens Universum hervor. „In Tales of the Shire können wir unsere Fähigkeiten in einem neuen Medium entfalten und ein Spiel für die Fans von Der Herr der Ringe schaffen. Hier finden Spieler Entspannung in einer weniger erforschten Ecke des Universums.“

Die liebevoll gestaltete Gemeinde Wasserau bietet den Spielern zahlreiche Aufgaben. Um das Dorf auf die Karte des Auenlandes zu bringen, müssen Beziehungen zu den Einheimischen aufgebaut werden. Für viele Hobbits ist eine warme Mahlzeit der Schlüssel zur Freundschaft. Die Zubereitung der Speisen erfordert Geschick und die richtige Kombination von Zutaten. Spieler müssen selbst angebautes Gemüse schneiden, Pilze anbraten und spezielle Gewürze hinzufügen, um den Gästen ein Festmahl zu bereiten und Sterne zu verdienen.

Alles, was ein Hobbit braucht

Anfänglich verfügen die Spieler in „Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game“ über grundlegende Einrichtungen wie ein Schlafzimmer und eine Küche. Durch Angeln, Sammeln und Gärtnern können sie ihre Vorräte erweitern und ihre Küche aufwerten. In den Geschäften von Wasserau warten interessante Charaktere wie der alte Noakes, ein Meister im Angeln, und das charmante Ehepaar Nora und Fosco Burrows, die mit allerlei Schmuck und nützlichen Gegenständen aufwarten.

Das Spiel ermutigt die Spieler, die Umgebung zu erkunden und an den malerischen Flüssen und Bächen nach Fischen zu angeln. Die richtigen Köder sind der Schlüssel zu den besten Fängen. Eric Correll, Vice President von Private Division, sagt dazu: „Die Fans haben lange auf ein Spiel gewartet, das die Gemeinschaft und Herzlichkeit des Auenlandes einfängt. Wir freuen uns, dass Wētā Workshop dies auf einzigartige Weise umsetzt.“

In „Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game“ können die Spieler die Seele baumeln lassen und in die idyllische Welt der Hobbits eintauchen, während sie neue Freundschaften schließen und die Freuden des Lebens im Auenland entdecken.