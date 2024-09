Tales of the Shire: A The Lord of the Rings auf 2025 verschoben

Weta Workshop hat bekanntgegeben, dass sich die Veröffentlichung von Tales from the Shire: A The Lord of the Rings Game verzögert. Ursprünglich war geplant, das Spiel noch dieses Jahr auf Xbox Series X/S, PC, PS5 und Nintendo Switch herauszubringen, nun wird es jedoch erst Anfang 2025 erscheinen.

In einem Update auf X teilt der Entwickler mit, dass sie die zusätzliche Entwicklungszeit für den Feinschliff nutzen werden, um die Magie des Franchise zum Leben zu erwecken. Dort heißt es:

„Wir alle hier bei Weta Workshop freuen uns darauf, Sie im Auenland begrüßen zu dürfen, einer ruhigen und idyllischen Ecke von J.R.R. Tolkiens Welt. Wenn ein neuer Hobbit Bywater betritt, möchten wir, dass dieser Moment genauso magisch ist, wie Sie es sich erhoffen.“

An important update for all Hobbits. pic.twitter.com/NuhOrdmvWX — Tales of the Shire (@talesoftheshire) September 12, 2024

Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Showcase

Dennoch müssen die Fans nicht mehr lange auf ein Update warten. Weta Workshop hat für den 22. September um 20 Uhr ein „Hobbit Day Showcase“ angekündigt, bei dem der neue Veröffentlichungstermin sowie weitere Informationen zum Spiel bekannt gegeben werden. Das Entwicklerteam gibt einen Einblick in den sorgfältigen Entwicklungsprozess der Spielhandlung, die sich eng an die Buchvorlage anlehnt. Außerdem werden die Charaktere vorgestellt, denen man in Tales of the Shire begegnen wird. Der Stream wird über Twitch, YouTube, Twitter und TikTok zu sehen sein.

Das Gameplay von Tales from the Shire: A The Lord of the Rings Game erinnert an beliebte Spiele wie Stardew Valley oder Harvest Moon. Die Spieler übernehmen die Rolle eines Hobbits in Bywater, können das Aussehen ihres Charakters individuell anpassen und ihre Häuser mit einer Vielzahl von Gegenständen dekorieren.

Ferner stehen den Spielern zahlreiche Aktivitäten offen. Sie können angeln, Landwirtschaft betreiben, kochen, Feste organisieren, Freunde einladen, Handel betreiben und neue Fähigkeiten erlernen. Es wird auch Story-Missionen und tägliche Aufgaben geben, bei denen bekannte Charaktere aus Tolkiens Welt auftauchen werden. Bleiben Sie gespannt auf weitere Neuigkeiten in der kommenden Woche.

Mehr dazu wird es am beim Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Showcase zu sehen geben.