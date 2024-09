Spiele-Tipps fürs Wochenende: Diese 3 Spiele sind perfekt für die freie Zeit

Es ist Freitag, der 13. und das heißt nicht nur, dass es heute ziemlich gruselig werden könnte, sondern auch, dass das Wochenende vor der Tür steht. In großen Teilen von Deutschland regnet es und die Temperaturen sind auch ganz schön abgestürzt. Perfekt also, um sich zwei volle Tage auf der Couch zu platzieren und mal wieder ausgiebig zu zocken. Wir stellen euch wie jeden Freitag drei Spiele vor, die sich jetzt aus unterschiedlichen Gründen besonders lohnen.

Test Drive Unlimited Solar Crown

Am 12. September, also gestern, ist nach langer Wartezeit endlich mal wieder ein neues Test Drive erschienen. Das Open-World-Rennspiel lässt euch durch eine akkurate Nachbildung von Hong Kong rasen, eine ganze Reihe von wunderschönen Autos sammeln und darüber hinaus auch in das Leben der Reichen, der Schönen und der ganz schön Reichen eintauchen. Mit The Crew: Motorfest oder Need for Speed: Unbound kann der Titel besonders optisch nicht ganz mithalten, Autonarren kommen aber trotzdem auf ihre Kosten. Mehr dazu lest ihr in unserem Test.

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Wir hatten Warhammer 40,000: Space Marine 2 schon letzte Woche in unseren Wochenend-Tipps, da durften allerdings nur Käufer der besonders teuren Versionen ran. Jetzt ist der Third-Person-Shooter auch regulär erschienen und bietet einmal mehr wuchtige Action aus dem beliebten Sci-Fi-Universum. Sowohl in der Story-Kampagne als auch in den Koop- und Multiplayer-Modi ist der Titel eine echte Empfehlung, die optisch und spielerisch vieles richtig macht.

Horizon Forbidden West

Am 17. September ist es wieder so weit und Sony streicht eine ganze Reihe von Spielen aus dem „Gratis-Katalog“ von PS Plus Extra und PS Plus Premium. Zu diesen zählt auch Horizon Forbidden West. Das Action-Adventure von Guerilla Games lässt euch als Titelheldin Aloy gegen riesige Roboter-Dinos antreten und sieht dabei absolut fantastisch aus. Nutzt das verregnete Wochenende, falls ihr das Spiel bisher noch nicht ausprobiert habt.

Bonus-Tipp: Heute ist auch die Open-Beta zu New World: Aeternum gestartet, die einen ersten Blick auf das MMORPG von Amazon Games erlaubt.

Und damit wünschen wir euch ein schönes und vor allem erholsames Wochenende!