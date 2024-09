Copa City: XXL-Präsenation enthüllt viele Details aus dem Fußball-Tycooner

Das Entwicklerstudio Triple Espresso gewährt erste spannende Einblicke in sein neuestes Projekt „Copa City„. Dieses ambitionierte Fußball-Tycoon-Spiel wird im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series und den PC erscheinen und verspricht, sowohl Fußballfans als auch Strategiespiel-Enthusiasten in seinen Bann zu ziehen.

Mit einer einzigartigen Kombination aus Fußball-Management und Städteplanung zielt „Copa City“ darauf ab, den Nervenkitzel des Sports mit tiefgreifenden Simulationsmechanismen zu verbinden. Hierzu setzt der Entwickler auf ein innovatives Gameplay und immersive Funktionen.

Copa City Features im XXL-Format

In einem kürzlich veröffentlichten Kommentar erläuterte das Entwicklerteam die Kernfeatures von „Copa City“, das nicht nur Fußballmanagement, sondern auch die Vorbereitung einer ganzen Stadt auf ein monumentales Fußballereignis in den Mittelpunkt stellt. Spielerinnen und Spieler haben die Aufgabe, eine Stadt an die Anforderungen eines internationalen Fußballturniers anzupassen und sie zu einem Paradies für Fans aus aller Welt zu machen.

Zu den herausragenden Funktionen gehören:

Stadionanpassung: Spieler können ihre Stadien nach eigenen Vorstellungen gestalten und erweitern. Von der Bestuhlung über die Verpflegungseinrichtungen bis hin zur Modernisierung des Spielfelds – alles kann personalisiert werden, um den ultimativen Austragungsort für die größten Spiele zu schaffen. Städtische Infrastruktur: Neben der Stadiongestaltung liegt ein Fokus auf der Entwicklung der urbanen Infrastruktur. Spielerinnen und Spieler können Hotels, Restaurants und Fanzonen strategisch platzieren, um die Stadt auf den Zustrom von internationalen Fußballfans vorzubereiten. Der Ausbau und die Optimierung der Verkehrssysteme und des Nahverkehrs spielen eine ebenso wichtige Rolle, um einen reibungslosen Ablauf der Events zu gewährleisten. Sicherheitsplanung: Da Großveranstaltungen wie internationale Fußballspiele immer eine hohe Sicherheitsstufe erfordern, müssen Spieler Sicherheitspläne erstellen, um die Menschenmassen effektiv zu kontrollieren und die Sicherheit der Fans zu gewährleisten. Dies umfasst die Platzierung von Sicherheitszonen sowie die Organisation von Notfallplänen. Fanzonen: Ein besonderes Highlight von „Copa City“ ist die Möglichkeit, Fanzonen in der ganzen Stadt einzurichten. Diese Zonen bieten Fußballbegeisterten die Möglichkeit, sich außerhalb des Stadions zu versammeln, um die Spiele gemeinsam zu verfolgen. Ob auf öffentlichen Plätzen, in Parks oder in der Nähe von berühmten Sehenswürdigkeiten – die Fanzonen sollen die Stimmung in der Stadt auf ein neues Level heben. Authentizität durch lizenzierte Teams und Stadien: Für die ultimative Fußball-Atmosphäre setzt „Copa City“ auf Kooperationen mit offiziell lizenzierten Vereinen wie Arsenal F.C., Flamengo und FC Bayern München. Darüber hinaus sind reale Stadien wie das PGE Narodowy in Warschau und das Olympiastadion in Berlin im Spiel vertreten. Weitere Vereine und Stadien werden in Zukunft hinzugefügt, um das Spielerlebnis noch realistischer zu gestalten.

Ein ambitioniertes Projekt mit großem Potenzial

„Copa City“ versucht damit neue Maßstäbe in der Welt der Fußballsimulationen zu setzen, indem es die klassische Vereins- und Teamverwaltung mit den Herausforderungen einer städtischen Großplanung verbindet. Die Spieler tauchen in eine dynamische Welt ein, in der Entscheidungen über Infrastruktur, Sicherheit und Fanzonen genauso wichtig sind wie die sportliche Leistung auf dem Platz.

Durch die Kombination von lizenzierten Teams und authentischen Stadien mit innovativen Simulationsmechanismen bietet „Copa City“ das Potenzial, sowohl Hardcore-Fußballfans als auch Fans von Städtebausimulationen gleichermaßen zu begeistern.