Mit leichter Verzögerung erscheint in diesem September die Konsolen-Version von „Five Nights at Freddy’s: Into the Pit“. Der Titel hatte es mit seinem Retro-Look umgehend in die Herzen der Spieler geschafft, um sein Unwesen jetzt auf PS5 & Co. fortzusetzen.

„Five Nights at Freddy’s: Into the Pit“ erzählt die Geschichte von Miller, einem Jungen aus den 1980er Jahren, der in einer abgeschiedenen Stadt lebt, in der merkwürdige Dinge geschehen. Eines Tages entdeckt er in einer alten, verlassenen Pizzeria eine geheimnisvolle Zeitmaschine. Diese Maschine versetzt ihn in die Vergangenheit, wo er auf die gruseligen Animatronics der „Freddy Fazbear’s Pizza“-Kette trifft.

Doch die Zeitmaschine birgt ein großes Risiko: Sie bringt Miller immer wieder an verschiedene, düstere Orte, die von gefährlichen Maschinen und finsteren Geheimnissen beherrscht werden. Verzweifelt versucht er, diesem Albtraum zu entkommen, doch mit jedem Sprung in der Zeit wird er tiefer in die unheimlichen Geschehnisse verwickelt. Nach und nach deckt er die dunkle Vergangenheit der Pizzeria auf und enthüllt schockierende Geheimnisse, die lange verborgen waren. In seinem Versuch, aus dieser bedrohlichen Welt zu entkommen, wird Miller vor immer größere Herausforderungen gestellt und erkennt, dass nichts so ist, wie es scheint.

„Wir freuen uns, Into the Pit mit der Konsolenveröffentlichung von Five Nights at Freddy’s: Into the Pit einem breiteren Publikum zugänglich zu machen“, sagte Becca Peters, Marketingleiterin von Mega Cat Studios, in einer Pressemitteilung. „Wir sind so dankbar für die Unterstützung der fantastischen Fans, die diese Veröffentlichungen mit Spannung erwartet haben, und freuen uns sehr, es später in diesem Monat in die Hände der Spieler zu geben.“

„Five Nights at Freddy’s: Into the Pit“ am 27. September für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und Switch,