Test Drive Unlimited Solar Crown: KT Racing kündigt umfassende Verbesserungen an

Unsere Eindrücke zu Test Drive Unlimited Solar Crown gibt es im Game-Review nachzulesen, die in etwa mit dem übereinstimmen, was KT Racing in Zukunft vorhat. Warum dem Entwickler solche Dinge immer erst nach dem Release besonders wichtig sind, ist natürlich etwas zweifelhaft.

Besonders die Grafik des Spiels war ein großes Diskussionsthema unter den Spielern. Viele kritisierten, dass sie nicht den aktuellen Standards entspreche und das Potenzial des Spiels in dieser Hinsicht nicht ausschöpfe. In dem Dev Diary-Video wurde versichert, dass das Entwicklerteam bereits daran arbeitet, die visuellen Elemente des Spiels weiter zu verbessern. Zudem seien Optimierungen für den Multiplayer-Modus und die Serverstabilität geplant, um die Spielerfahrung insgesamt zu verbessern.

Das Entwicklerstudio Kylotonn, das für die Entwicklung von Test Drive Unlimited Solar Crown verantwortlich ist, hat schnell auf die Rückmeldungen reagiert und arbeitet nun aktiv daran, das Spielerlebnis zu optimieren. In einem kürzlich veröffentlichten Dev Diary-Video gaben die Verantwortlichen Einblicke in die geplanten Verbesserungen und erklärten, wie sie die von der Community angesprochenen Probleme angehen wollen.

