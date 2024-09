Ghost of Yōtei gibt Spielern mehr Kontrolle über die Story

Sony und Sucker Punch überraschten beim jüngsten State of Play mit der Ankündigung von „Ghost of Yōtei„, der lang ersehnten Fortsetzung von „Ghost of Tsushima“. Der Titel unterscheidet sich nicht nur mit dem Bruch einer klassischen Fortsetzung; interessanterweise spielt die Fortsetzung 300 Jahre nach den Ereignissen des Originals und setzt die Spieler in die Rolle eines völlig neuen Protagonisten, was für frischen Wind sorgt. Doch „Ghost of Yōtei“ bringt nicht nur eine neue Geschichte, sondern bietet den Spielern auch mehr Einfluss auf die Erzählung.

Story von Ghost of Yōtei wird deutlich erweitert

Laut einem Interview mit den Entwicklern in der New York Times wird die Steuerung der Story deutlich erweitert. Spieler können jetzt tiefer in die Geschichte des neuen Helden, Atsu, eingreifen. Im Vergleich zu Ghost of Tsushima, das bereits einige Entscheidungsmechaniken enthielt, wird „Ghost of Yōtei“ diesen Aspekt weiter ausbauen. Dies könnte dazu führen, dass die Spieler das Schicksal von Atsu und die Wendungen der Handlung aktiver beeinflussen können.

Jason Connell, der Creative Director von Sucker Punch, erklärte, dass das Team bei der Entwicklung des neuen Spiels besonderen Wert darauf gelegt habe, die in der Open-World oft kritisierte repetitive Struktur zu vermeiden. Im Vorgänger wurde oft bemängelt, dass man denselben Aktivitäten, wie dem Folgen goldener Vögel oder dem Aufspüren von Füchsen, zu oft nachgehen musste. Diesmal wolle das Team eine abwechslungsreichere und dynamischere Spielerfahrung schaffen.

„Wir wollten sicherstellen, dass jeder Moment im Spiel einzigartig ist und die Spieler nicht das Gefühl haben, immer wieder dieselben Aufgaben zu erfüllen“, so Connell.

„Ghost of Yōtei“ tritt im kommenden Jahr zudem in einen direkten Konkurrenzkampf mit „Assassin’s Creed Shadows“, womit am Ende die Spieler entscheiden, welcher Ansatz sie mehr abholt. „Ghost of Yōtei“ wird 2025 zunächst PlayStation 5 erscheinen.