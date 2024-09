Suicide Squad: Kill the Justice League – Bis zum bitteren Ende, Season 3 Termin steht fest

Die Zukunft des Spiels nach Abschluss der angekündigten Roadmap bleibt jedoch ungewiss. Gerüchte über mögliche Entlassungen bei Rocksteady und eine Rückkehr zu Batman-Projekten werfen Fragen auf. Immerhin ist Suicide Squad: Kill the Justice League nicht mehr der größte Flop des Jahres, der deutlich mehr Spieler hinter sich versammeln konnte, als zuletzt Concord oder Dustborn. Ob es diesen dunklen Fleck in Rocksteadys Geschichte besser dastehen lässt, sei mal dahingestellt.

Inmitten der Turbulenzen und enttäuschenden Verkaufszahlen von Suicide Squad: Kill the Justice League hält Rocksteady an dem Live-Service-Projekt fest und hat heute den Starttermin der Season 3 bestätigt , die am 1. Oktober starten wird. Gleichzeitig kursieren Spekulationen, dass Zoey Lawton, auch bekannt als Lawless, das neueste spielbare Mitglied der Squad sein könnte.

