PS5 Pro: Hier ist die High-End Konsole noch verfügbar

Für alle, die die PS5 Pro noch rechtzeitig zum Launch ergattern möchten, bietet sich der PlayStation Direct Store an, wo die Konsole zum Standardpreis von 799,99 EUR erhältlich ist. Etwas komplizierter gestaltet sich die Lage jedoch beim optionalen Laufwerk . Zwar ist dieses noch verfügbar, jedoch meist nur zu höheren Preisen als ursprünglich angegeben. Es bleibt zu hoffen, dass Sony bis zum offiziellen Release der PS5 Pro am 7. November zusätzliche Einheiten bereitstellen kann, um die Nachfrage zu decken.

