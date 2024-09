PS5 Pro 30th Anniversary Collection überraschend günstig, aber ausverkauft

Die Vorbestellungen laufen bereits auf Hochtouren, und die hohe Nachfrage sorgt für Verzögerungen. Sony hat sich deshalb für ein Warteschlangen-System entschieden, um den Andrang zu bewältigen. Doch wie so oft in solchen Situationen gibt es Berichte über technische Probleme, die zu längeren Wartezeiten führen.

Sony hat weltweit nur 12.300 Exemplare der PS5 Pro 30th Anniversary Edition angeboten, was die Chancen auf eine erfolgreiche Bestellung von vornherein stark begrenzte. Andere Produkte der 30th Anniversary Collection, wie Konsolen-Varianten und Zubehör, sind hingegen weiterhin erhältlich. Unklar ist, ob es die PS5 Pro 30th Anniversary Edition angesichts dieser geringen Stückzahl überhaupt in den regulären Handel schaffen wird. Dort starten die Vorbestellungen am 10. Oktober 2024.

