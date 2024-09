Indiana Jones and the Great Circle mit 60fps, Raytracing, Dolby Atmos & mehr

Für Microsoft ist Indiana Jones and the Great Circle einer der bedeutendsten Titel der kommenden Monate. Dementsprechend lässt das Unternehmen keine technische Spielerei aus, um den Spielern ein beeindruckendes Erlebnis zu bieten.

Bereits ein kurzer Blick auf die Feature-Übersicht lässt die Herzen der Fans höherschlagen: 4K Ultra HD, HDR10, VRR (Variable Refresh Rate), Raytracing, 60 Bilder pro Sekunde oder mehr, Dolby Atmos und 3D-Sound versprechen ein audiovisuelles Feuerwerk. Diese Features gelten zunächst für die Xbox Series X|S, doch auch auf der PS5 und PS5 Pro wird das Spiel voraussichtlich in voller Pracht glänzen. Besonders spannend ist dabei die Einbindung der DualSense-Controller-Funktionen, die ein noch immersiveres Erlebnis auf Sonys Plattform garantieren.

Das Ganze gibt es in unzensierter Form, wie Bethesda vor wenigen Tagen bestätigen konnte.

Indiana Jones – Ein Abenteuer, das begeistert

Indiana Jones and the Great Circle entführt die Spieler in das Jahr 1937, wo Indiana Jones erneut vor einer schicksalhaften Herausforderung steht. Die Handlung ist zwischen den Ereignissen von Jäger des verlorenen Schatzes und Indiana Jones und der letzte Kreuzzug™ angesiedelt und verspricht eine spannende Erzählung, die sowohl Neueinsteiger als auch langjährige Fans der Reihe fesseln wird. Finstere Mächte sind auf der Suche nach einem uralten Geheimnis, das mit dem Großen Kreis in Verbindung steht, und nur Indiana Jones kann sie aufhalten.

Der Spieler schlüpft in die Rolle des legendären Archäologen und erlebt ein cineastisches Abenteuer, das von MachineGames, dem gefeierten Studio hinter der modernen Wolfenstein-Reihe, entwickelt wird. An der Spitze des Projekts steht Todd Howard, einer der renommiertesten Spieledesigner der Branche und Mitglied der AIAS Hall of Fame. Die Kombination aus actiongeladener Story, kniffligen Rätseln und der unverwechselbaren Persönlichkeit von Indiana Jones verspricht ein Abenteuer, das den Spieler rund um den Globus führt – immer auf der Suche nach dem größten Geheimnis der Geschichte.

Mit modernster Technik und einer packenden Handlung hat Indiana Jones and the Great Circle das Potenzial, ein neuer Meilenstein im Action-Adventure-Genre zu werden. Ob es an Uncharted oder Tomb Raider heranreicht, bleibt jedoch abzuwarten.

Indiana Jones and the Great Circle erscheint am 09. Dezember für Xbox Series X|S und PC, und im Frühjahr 2025 für PS5.