PS5 Pro: Der Run auf das separate Laufwerk hat bereits begonnen, droht der Ausverkauf?

Die Hardware-Optimierungen der PS5 Pro ermöglichen eine bis zu 45 Prozent schnellere Rendering-Leistung, was sich vor allem positiv auf die Detailtreue und Bildraten von Spielen auswirken soll. Ein zentrales Ziel der PS5 Pro ist es, den Spielern die Entscheidung zwischen Leistungs- und Wiedergabetreue-Modi abzunehmen. Laut Sony entscheiden sich Spieler in etwa drei Viertel der Fälle für den Leistungsmodus. Die Pro-Variante soll deshalb beides vereinen: erstklassige Bildqualität ohne Abstriche bei der Performance.

Bisher lag das offizielle PS5 Laufwerk von Sony wenig beachtet in den Regalen herum, mit der PS5 Pro könnte sich dies aber schnell ändern und das Laufwerk schnell vergriffen sind. Eine solche Situation gab es nun schön des Öfteren in dieser Generation.

Die PS5 Pro stößt trotz der Kritik an der Entscheidung, das Ultra HD Blu-ray-Disc-Laufwerk separat anzubieten, auf großes Interesse. Tatsächlich entwickelt sich die Mid-Generation-Konsole in den USA und Europa zu einem potenziellen Bestseller, und die hohe Nachfrage nach dem Laufwerk könnte bald zu Engpässen führen, wenn die PS5 Pro auf den Markt kommt.

