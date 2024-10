Football Manager 25 kehrt zurück, Release und Details

Die Entwickler haben das Spiel um eine Vielzahl neuer Ligen und Nationen erweitert, was die bislang größte spielbare Datenbank in der Geschichte der Serie darstellt. Der Einsatz der Unity-Engine markiert einen Meilenstein in der technischen und visuellen Entwicklung des Spiels. Diese neue Engine sorgt nicht nur für eine flüssigere Spielerfahrung, sondern hebt auch die grafische Wiedergabetreue auf ein völlig neues Niveau. Spieler werden durch realistische, volumetrische Animationen und eine verbesserte Benutzeroberfläche noch tiefer ins Spielgeschehen eintauchen können.

Mit Football Manager 25 beginnt eine neue Ära im Fußballmanagement. Nach über 20 Jahren kontinuierlicher Innovation stellt dieses Spiel den Startschuss für ein neues Kapitel in der Serie dar. Spieler können sich auf ein noch tieferes Eintauchen in die Fußballwelt freuen, insbesondere durch die Integration der Frauenfußballligen, die nahtlos mit den Männerligen verschmelzen. Diese neue Dimension im Spiel schafft ein einzigartiges, zusammenhängendes Fußball-Ökosystem.

