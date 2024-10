Assassin’s Creed Shadows: Ubisoft passt historische Genauigkeit an

In der vergangenen Woche sorgte Ubisoft mit der überraschenden Verschiebung von Assassin’s Creed Shadows für Aufsehen. Der Grund für diese Verzögerung liegt unter anderem wohl in der Kritik der Spieler und der Notwendigkeit, die historische Genauigkeit des Spiels weiter zu verbessern. Dabei hat sich Ubisoft die Rückmeldungen der japanischen Community zu Herzen genommen, insbesondere in Bezug auf den Umgang mit kulturellen und historischen Aspekten. Ein besonderer Fokus liegt auf der Figur Yasuke, die trotz der Änderungen nicht weniger bedeutend für das Spiel sein wird.

Historische Genauigkeit wird bei Ubisoft ernst genommen

Laut einem Bericht von Insider-Gaming war der strikte Entwicklungszeitplan ein wesentlicher Faktor für die Entscheidung zur Verschiebung. Das Team hat sich intensiv mit den Bedenken auseinandergesetzt, die sowohl während der internen Tests als auch nach den ersten Rückmeldungen der Spieler aufgetreten sind. Diese Bedenken betrafen vor allem die Darstellung von Yasuke, einer historischen Figur, die eine zentrale Rolle im Spiel einnimmt. Quellen zufolge wurden Änderungen an seiner Geschichte und seiner Darstellung vorgenommen, um den historischen Fakten besser gerecht zu werden und gleichzeitig den Charakter in das Universum von Assassin’s Creed zu integrieren. Zudem wurden architektonische Details überarbeitet, um die Authentizität der japanischen Umgebung zu gewährleisten. All dies wurde von den Spielern im Detail kritisiert.

Neben der Berücksichtigung der kulturellen und historischen Genauigkeit liegt ein weiterer Schwerpunkt auf dem technischen Feinschliff des Spiels. Es gibt noch einige Mechaniken und Elemente, die laut dem Bericht überarbeitet werden müssen, bevor das Spiel veröffentlicht werden kann. Diese Optimierungen sind zeitaufwändig, da sie erst gegen Ende der Entwicklung in vollem Umfang sichtbar wurden. Bereits während der letzten Tests wurden diese Probleme erkannt, und das Entwicklerteam arbeitet nun daran, sie zu beheben.

Verschiebung war schon lange ein Thema

Interne Stimmen bei Ubisoft berichten, dass die Verzögerung schon länger von den Entwicklern gefordert wurde. Einige Entwickler hätten seit geraumer Zeit auf die Notwendigkeit einer Verschiebung hingewiesen, da der enge Zeitplan viele Probleme verursacht hat. Trotz der Bemühungen, diese Bedenken auf höherer Ebene zu Gehör zu bringen, scheint die Entscheidung zur Verzögerung erst nach wachsendem Druck getroffen worden zu sein.

Es bleibt jedoch abzuwarten, ob diese Verzögerung tiefgreifende Veränderungen im Unternehmen nach sich zieht. Laut internen Quellen erwarten 80% der Ubisoft-Entwickler keine größeren strukturellen Änderungen oder Entlassungen aufgrund der Situation. Die Diskussion um interne Probleme und die Handhabung von Entwicklerfeedback wird jedoch an anderer Stelle fortgeführt werden müssen.

Assassin’s Creed Shadows erscheint am 14. Februar 2024.