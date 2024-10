Starship Troopers: Continuum für PS VR2 von Sony angekündigt

Eine Besonderheit des Spiels ist das Setting im Camp Triumph, wo eine Gruppe neuer Rekruten einen leichten Sieg erwartet, jedoch stattdessen in einen gnadenlosen Kampf gegen eine Übermacht von Käfern verwickelt wird. Es ist an diesen unerfahrenen Soldaten, die Menschheit vor der totalen Vernichtung durch die Arachniden zu bewahren.

In „Starship Troopers: Continuum“ schlüpfen die Spieler in die Rolle einer Elitetruppe aus drei Soldaten, die sich dem endlosen Krieg zwischen der Menschheit und den gefürchteten Arachniden stellen. Der Konflikt, der seit der Schlacht von Klendathu vor 25 Jahren wütet, ist festgefahren. Doch der Planet Janus-4 birgt ein Geheimnis, das den Krieg entscheiden könnte – eine Entdeckung, die entweder das Schicksal der Föderation besiegeln oder die Arachniden ein für alle Mal vernichten könnte.

What do you think?