Hell is Us: Deep Dive mit den Entwicklern liefert spannende Einblicke

Nach dem kürzlichen Gameplay-Debüt von Hell is Us auf dem State of Play gibt es nun tiefere Einblicke in das kommende Action-Adventure von NACON und Rogue Factor. Creative Director Jonathan Jacques-Belletête präsentiert in einem 15-minütigen Video neue Details zu Kernmechaniken des Spiels, darunter Story, Design und Kampfsystem.

Hell is Us entführt die Spielenden nach Hadea, einem fiktiven, vom Bürgerkrieg gezeichneten Land. Dort schlüpfen sie in die Rolle von Remi, der nach einer langen Zeit im Ausland in seine Heimat zurückkehrt, um Geheimnisse aus seiner Vergangenheit zu lüften. Mit einer Mischung aus intensiven Kämpfen und tiefgründiger Erzählung verspricht das Spiel ein fesselndes Erlebnis zu werden.

Die Veröffentlichung von Hell is Us ist für 2025 geplant, und zwar für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.