Hell is Us: Die ersten Gameplay-Szenen aus dem düsteren Actiontitel sind da

Während des State of Play haben Nacon und Entwickler Rogue Factor die ersten Spielszenen aus Hell is Us enthüllt, das schon vor einiger Zeit für PS5 angekündigt wurde.

In einer Welt, in der Krieg das menschliche Antlitz der Hölle widerspiegelt, spielt sich die Geschichte von Hell is Us ab. Dieses Third-Person-Action-Adventure entführt den Spieler in ein isoliertes Land, das von Bürgerkrieg und einer mysteriösen Katastrophe heimgesucht wird. Die Erde selbst scheint mit den schlimmsten Dämonen konfrontiert zu sein – der Menschheit. In dieser feindseligen Umgebung muss der Spieler nicht nur die Geheimnisse seiner eigenen Vergangenheit lüften, sondern auch die Ursprünge und Auswirkungen dieser Katastrophe erforschen.

Das Spiel kombiniert intensiven Nahkampf mit der Spannung einer halboffenen Welt. Dabei gibt es keine Karten oder Questmarkierungen, die den Weg weisen. Spieler folgen ihrem Instinkt, erkunden unbekannte Gebiete und begegnen übernatürlichen Kreaturen, die keiner modernen Waffe unterliegen. Einzig ein Schwert aus einer vergangenen Ära und eine treue Drohne bieten Unterstützung, während der Protagonist sich durch das von Chimären verseuchte Land kämpft.

„Das zentrale Thema von Hell is Us ist der endlose Kreislauf menschlicher Gewalt, angetrieben von Emotionen und Leidenschaften“, sagt Jonathan Jacques-Belletête, der Creative Director. „Dieses düstere Action-Adventure bietet mehr als nur Kämpfe – es ist eine Reflexion über die dunklen Seiten der Menschheit.“

Eine erbarmungslose Welt

Die Welt von Hell is Us ist erbarmungslos. Neben den übernatürlichen Bedrohungen spaltet ein blutiger Bürgerkrieg die Region. Der Spieler wird Teil eines Erkundungssystems, das Freiheit und Entdeckerlust in den Vordergrund stellt. Entscheidungen sind persönlich, und das Leveldesign sowie die Erzählweise des Spiels laden dazu ein, eine eigene Route zu finden und tief in die Mysterien einzutauchen.

Besonderes Augenmerk liegt auf den Kämpfen gegen einzigartige Kreaturen. Waffen wie Schwerter, Speere und Äxte sind speziell für die Bekämpfung dieser Wesen geschmiedet, und der Spieler muss taktisch vorgehen, um zu überleben. Wie man Drohnen clever einsetzt und welche Kampfstrategien Erfolg versprechen, will gelernt sein.