PS Plus Essential im Oktober 2024: Sony hat die neuen Gratis-Spiele schon früher verraten

In der vergangenen Nacht hat Sony auf der State of Play eine ganze Reihe neuer Spiele angekündigt und zudem Infos zu schon angekündigten Titeln verraten. Eine weitere Überraschung war die vorgezogene Ankündigung der neuen Gratis-Spiele, die mit PS Plus Essential im Oktober 2024 zur Verfügung stehen werden.

PS Plus Essential im Oktober 2024: Das sind die neuen Spiele

Ohne große Umschweife findet ihr hier die neuen Spiele:

Dead Space

WWE 2K24

Doki Doki Literature Club Plus!

Die Gratis-Spiele werden immer am ersten Dienstag des Monats freigeschaltet. Da der im Oktober auf den 1. fällt, ist die Wartezeit also so kurz wie nur möglich. Für gewöhnlich erfolgt die Freischaltung zur Mittagszeit, also zwischen 11 und 13 Uhr.

Das größte Highlight im Oktober dürfte wohl ohne Frage das Remake von Dead Space sein. Das Sci-Fi-Spiel bringt passend zu Halloween ordentlich Horror auf eure PS5 und sieht obendrein atemberaubend gut aus. Die Neuauflage schafft es auf beeindruckende Art und Weise, die Stimmung und Atmosphäre des Originals einzufangen. Dead Space klingt so gruselig wie nie und wird euch einmal mehr an den Rand des Wahnsinns bringen. Einen Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier ansehen:

Wrestling-Fans dürften sich zudem über das ebenfalls sehr gute WWE 2K24 freuen. Die Reihe hat ja ein paar schwere Jahre hinter sich, scheint ihr Mojo aber mittlerweile wiedergefunden zu haben und liefert erneut beste Unterhaltung für alle, die sich gerne in bunten Kostümen auf die 12 geben. Der Titel bietet ein riesiges Roster und eine Vielzahl an Spielmodi, bei denen wirklich jeder fündig wird. Schaut euch die Action am besten selbst im Trailer an:

Zu guter Letzt gibt es mit dem Doki Doki Literature Club Plus! noch einen Außenseiter, den ihr aber nicht wegen des Looks voreilig abstempeln solltet. Hier versteckt sich nämlich ein echter Psycho-Horror-Trip, mit dem so nicht zu rechnen ist.